Dans un message adressé à SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de la Fête du Trône, le Président des Etats-Unis d'Amérique Donald J. Trump a réaffirmé la reconnaissance par les Etats-Unis d'Amérique de la souveraineté marocaine sur le Sahara et leur soutien à la Proposition d'Autonomie marocaine "comme seule base pour un règlement juste et durable de ce différend".

"Je tiens également à réaffirmer que les Etats-Unis d'Amérique reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et qu'ils soutiennent la Proposition d'Autonomie marocaine, sérieuse, crédible et réaliste, comme seule base pour un règlement juste et durable de ce différend", a souligné M. Trump dans son message adressé au Souverain.

Exprimant ses félicitations au nom des Etats-Unis d'Amérique à SM le Roi et au peuple marocain, M. Trump a affirmé que "les Etats-Unis d'Amérique attachent un grand prix au partenariat fort et durable qui nous lie au Maroc. Ensemble, nous oeuvrons à faire avancer nos priorités communes en faveur de la paix et de la sécurité dans la région, notamment en nous appuyant sur les Accords d'Abraham, en luttant contre le terrorisme et en élargissant le champ de la coopération commerciale qui profite à la fois aux Américains et aux Marocains".

"Je me réjouis d'avance de pouvoir poursuivre notre collaboration pour la promotion de la stabilité, de la sécurité et de la paix régionales", conclut le Président des Etats-Unis d'Amérique.