Maroc: Le pays, allié de longue date et partenaire 'essentiel' des Etats-Unis

Des sénateurs américains ont mis en avant, à Washington, les relations stratégiques et multiformes unissant les Etats-Unis et le Maroc, un allié de longue date et "partenaire essentiel" en Afrique et au-delà.

Intervenant lors de l'audition de confirmation du nouvel ambassadeur américain désigné au Maroc, Duke Buchan III, devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre haute du Congrès US, les sénateurs ont insisté sur l'intérêt de raffermir les relations avec le Royaume eu égard à son importance stratégique notamment en matière de sécurité régionale.

"Le Maroc est l'un des alliés les plus anciens des Etats-Unis d'Amérique et un partenaire essentiel au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du Moyen-Orient", a souligné le sénateur républicain Bill Hagerty, membre éminent de la Commission des affaires étrangères du Sénat.

M. Hagerty a relevé que le Maroc s'acquitte d'un rôle de premier plan, notamment en termes de sécurité régionale et de lutte antiterroriste, ainsi qu'en matière de promotion du développement socio-économique et des valeurs de coexistence.

Pour lui, le Maroc et les Etats-Unis sont des partenaires "historiques" animés par la volonté de raffermir davantage leur coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Abondant dans le même sens, le sénateur démocrate Chris Murphy a tenu à souligner le caractère "important" des relations entre Rabat et Washington, qui se démarquent aussi par leur solidité et leur résilience.

Aux yeux des Etats-Unis, le Maroc est un "pays leader" dans la région et bien au-delà, a-t-il fait valoir devant les membres de la Commission.

Pour sa part, la sénatrice Jacky Rosen a mis en exergue l'importance de la coopération multidimensionnelle entre le Maroc et les Etats-Unis.

La sénatrice démocrate a, dans ce cadre, plaidé pour le raffermissement de ces liens, notamment en matière de cybersécurité, ainsi que dans le secteur de l'énergie.

Dans son intervention devant les membres de la Commission sénatoriale, le nouvel ambassadeur désigné des Etats-Unis à Rabat, a souligné que le Maroc constitue un "pilier de stabilité" dans la région, à la faveur de son emplacement stratégique qui le rend "essentiel pour la sécurité nationale américaine".

La nomination de Duke Buchan III avait été annoncée en mars dernier par le Président Donald Trump.