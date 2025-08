Afrique: AfroBasket féminin 2025/Match de classification - Les Éléphantes chutent encore face au Cameroun (68-83)

Après sa douloureuse défaite le 31 juillet 2025, en quarts de finale face au Sénégal (60-66), les Éléphantes se sont encore inclinées face au Cameroun (68-83) ce vendredi 1er août 2025, au Palais des Sports de Treichville, dans le cadre des matchs de classement (5e à 8e places) de l'AfroBasket féminin.

Le match a basculé en faveur des Lionnes indomptables, portées par une adresse redoutable à 3 points : 15 paniers primés réussis sur 29 tentés, soit 51,7 % de réussite. Jessica Thomas a survolé la rencontre avec 24 points, 7 tirs à 3 points convertis sur 11 ; 5 passes décisives et une évaluation de 24.

Côté ivoirien, la réaction a été timide malgré l'abattage d'Ameryst Alston alias Akissi (19 points, 4/6 à trois points), la plus en vue chez les Éléphantes. Le collectif ivoirien a pourtant dominé dans la peinture (28 points contre 18) et sur les balles perdues adverses (23 points marqués sur turnovers), mais a souffert du manque d'efficacité à longue distance (6/24 à 3 points, soit 25 %), et d'une baisse de régime défensive en deuxième période.

« Vu leur défaite d'hier, on s'est dit s'il faut gagner ce match, on doit les accélérer dès les premières secondes et c'est ce qu'on a fait. On a vu aussi qu'elle n'avait pas le moral », s'est exprimée l'arrière camerounaise Joelly Belleka.

« On les a trop laissées tirer les paniers à trois points. On n'a pas été décisive sur certains ballons, mais on va apprendre de ces erreurs pour revenir en force dans les prochaines échéances », a déclaré la capitaine ivoirienne Kariata Diaby.

La Côte d'Ivoire affrontera le Rwanda ce samedi 2 août 2025, pour la 7e place.