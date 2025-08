Tunisie: La Chambre nationale des Photographes Professionnels met en garde contre les imposteurs dans les festivals

Dans un communiqué qu'elle a publié, la Chambre Nationale des Photographes Professionnels a relevé qu'elle a visionné les vidéos et les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont été capturées d'une manière qui ne respecte pas l'éthique de la profession et porte atteinte à la dignité des personnes qui y apparaissent lors de la couverture des festivals d'été.

Selon la chambre des photographes professionnels, ces images proviennent de personnes qui n'ont aucun lien avec le métier de photographe, alors que le phénomène de l'usurpation de l'identité de photographe professionnel s'intensifie.

Beaucoup d'individus dont l'activité se limite à la gestion de pages sur les réseaux sociaux ou à la recherche de la célébrité à travers un contenu superficiel ne respectant ni l'éthique ni les règles de la profession.

Au nom du Bureau Exécutif de la Chambre Nationale des Photographes Professionnels Tunisiens, tout en rappelant à tous les collègues la nécessité de respecter le code de déontologie de la profession et les règles de la couverture des événements avec un professionnalisme élevé, la Chambre des photographes professionnels attire l'attention sur le danger de la confusion entre professionnels et non-professionnels.

Les erreurs de ces intrus sont faussement attribuées aux photographes professionnels, ce qui nuit à la réputation de l'ensemble du secteur.

Face aux abus constatés, le bureau exécutif informe le public que les images en circulation n'ont aucun rapport, de près ou de loin, avec les photographes professionnels et qu'elles proviennent de personnes qui usurpent l'identité de photographe à des fins personnelles, commerciales ou publicitaires.

La Chambre des photographes professionnels considère que l'octroi du statut de couverture photographique des festivals à des non-professionnels par certains bureaux de presse privés des festivals est une grave dérive qui doit être corrigée.

Elle invite, par ailleurs, les bureaux de presse et les organisateurs de festivals à n'accréditer que les photographes titulaires de cartes professionnelles délivrées par l'entité légale de la profession et reconnues, à savoir la Chambre Nationale et les Chambres Régionales des Photographes Professionnels.

La Chambre des photographes professionnels a tenu à rappeler que le respect de l'éthique du métier de photographe est la seule garantie d'offrir un contenu de qualité qui respecte le public et protège la crédibilité du travail en Tunisie.