Sénégal: Incident entre le préfet et le maire de Kaolack - L'Amicale des administrateurs civils appelle au dépassement

Kaolack — L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal (AACS), réagissant à l'altercation verbale entre le préfet et le maire de Kaolack (centre), dimanche, à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, a appelé au dépassement, au regard des relations, "essentiellement complémentaires", entre autorités administratives et territoriales.

Dans un communiqué parvenu à l'APS, l'Amicale des administrateurs civils du Sénégal dit regretter "fortement" les échanges de propos tenus entre le préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, et le maire Serigne Mboup.

"L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal regrette fortement les échanges de propos tenus entre l'autorité préfectorale et l'édile municipal ainsi que l'exploitation inappropriée de cet incident", peut-on lire dans ce communiqué.

Aussi l'Amicale des administrateurs civils appelle-t-elle "à la sérénité, au sens élevé des responsabilités et au dépassement".

"Les relations, essentiellement complémentaires, entre autorités administratives et territoriales sont encadrées par les textes en vigueur et doivent obéir aux principes de légalité, de subsidiarité et de participation dans la considération mutuelle et le respect des prérogatives de chacun", fait-elle valoir.

Selon l'amicale regroupant les administrateurs civils du Sénégal, le préfet de Kaolack avait arrêté le programme de la Journée de l'arbre la veille, le 2 août, "en parfaite coordination avec toutes les parties prenantes dont le maire, en l'occurrence, qui, au motif de contestation de l'association chargée d'organiser la cérémonie, s'est opposé au dernier moment à la tenue de l'activité".

Le maire, estimant que cette activité de reboisement "ne pouvait se faire sans son accord, a entravé l'activité du préfet au moment où l'autorité administrative effectuait le reboisement qui devait être suivi d'un point de presse".

Selon des informations de presse, l'édile considérait que l'association devant porter cette initiative est une "structure douteuse" qui collecterait de l'argent à l'étranger au nom de Kaolack "sans aucun cadre légal ni transparence".

L'Amicale des administrateurs civils du Sénégal rappelle que le préfet, en vertu des lois et règlements, est le délégué du président de la République et le représentant de chacun des ministres, se chargeant de l'application des politiques publiques et disposant de pouvoirs de police administrative.

"Sa seule préoccupation dans l'exécution de ses missions est de servir l'Etat, en toute rigueur et responsabilité, dans la courtoisie qui fonde sa déontologie et l'obligation de servir l'Etat conformément à la réglementation. Il doit observer, en toutes circonstances, la réserve et la retenue que lui impose son statut", est-il rappelé dans ce communiqué.