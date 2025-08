Maroc: Cérémonie de signature de l'ouvrage 'Les créateurs de la musique marocaine' du chercheur Azzouz El Houri

Le Forum de la communication des Marocains du monde a organisé, dernièrement à Casablanca, en partenariat avec la Fondation de la Mosquée Hassan II, une cérémonie de signature du livre "Les créateurs de la musique marocaine : La naissance de l'école mélodique marocaine (1912-2012)", du chercheur belgo-marocain Azzouz El Houri.

Cet ouvrage, édité en 399 pages de format moyen en partenariat avec la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger, est un travail de documentation qui retrace 100 ans de la chanson marocaine moderne.

Il met en lumière les figures majeures ayant contribué à l'émergence de cette musique, et présente les biographies des compositeurs marocains les plus emblématiques, enrichies de photographies.

L'ouvrage se veut également une recherche de mémoire valorisant des générations d'artistes ayant marqué l'histoire musicale d'une empreinte d'élégance et de raffinement, dans le souci de prémunir le patrimoine artistique marocain contre la désuétude.

Les pages du livre racontent l'histoire de l'école mélodique nationale à travers plusieurs périodes, notamment l'avant-protectorat français et espagnol, l'époque du protectorat, l'ère de l'indépendance (première génération), ainsi l'après-indépendance (générations première à quatrième).

Le livre se distingue aussi par la richesse iconographique qu'il contient, présentant un ensemble de documents rares, dont certains inédits, sur de nombreuses figures de la scène musicale.

A cette occasion, M. El Houri a déclaré à la MAP que cet ouvrage représente une fenêtre sur l'histoire de la musique marocaine contemporaine et un acte de préservation de sa mémoire artistique, soulignant que la réalisation de cette oeuvre a nécessité quatorze années de recherche et de collecte.

Par ailleurs, il a précisé que cet ouvrage retrace les parcours de tous ceux qui ont participé à la création d'une école mélodique artistique au Maroc depuis l'époque du protectorat jusqu'à nos jours.

Il a également indiqué s'être appuyé dans ce travail sur "la mémoire vivante de ceux qui ont vécu la naissance de l'école mélodique, sur sa propre mémoire artistique de plus de quarante ans, ainsi que sur certaines références marocaines et arabes".

Pour sa part, le journaliste et spécialiste des questions de pensée et de musique, Lahcen Warigh, a souligné que ce livre "vient enrichir le fonds artistique national, ses pages constituant une référence essentielle dans la documentation de la vie artistique de plus de cent compositeurs marocains".

Selon lui, l'auteur a consenti un effort considérable pour documenter l'acte de naissance artistique des pionniers de l'école mélodique marocaine, depuis l'époque du protectorat jusqu'en 2012.

Enfin, M. Warigh a tenu à saluer cette initiative qui contribue à préserver la mémoire musicale nationale, d'autant que l'auteur s'est concentré sur l'école mélodique, apportant ainsi une contribution qualitative à l'histoire du patrimoine musical marocain.

Il convient de rappeler qu'Azzouz El Houri est compositeur, luthiste et chercheur en musique marocaine. Installé en Belgique depuis 1997, il a fondé en 1998 une école de musique arabe et de luth.

En 2000, il a participé à la représentation du monde arabe en tant que luthiste à l'opéra "Le Grand Carrousel" à Bruxelles en présence du Roi Albert II de Belgique.

En 2001, il a été choisi comme l'un des visages artistiques marocains pour accompagner le Prince Philippe, actuel Roi des Belges, lors d'une visite officielle au Royaume du Maroc.

Azouz El Hourri est également l'auteur de "L'enseignement du luth aux Marocains francophones, destiné aux enfants des Marocains en Europe" et "Maqamat en français", traduit en néerlandais et il a participé à des séminaires et des conférences.