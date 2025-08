Madagascar: XIIIe Jeux de la CJSOI - Les haltérophiles cartonnent aux Seychelles

Les jeunes athlètes de la Grande Ile en démonstration. Les porte-fanions malgaches ont réalisé un parcours quasi sans faute aux 13e Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI) aux Seychelles. Sans tarder, le lendemain de la cérémonie d'ouverture du samedi, les haltérophiles ont raflé neuf médailles d'or et six d'argent.

Onjatiana Herman dans la catégorie des -55kg a ouvert le compteur et a décroché trois médailles d'or en soulevant la barre à 75kg en arraché, 100kg en épaulé-jeté et 176kg en total olympique.

L'auteur des trois autres métaux précieux a été Faliniaina Tsiky Fanojonajaina chez les -61kg en soulevant la barre à 62kg en arraché, 79kg en épaulé-jeté et 141kg en total olympique. Ralijaona, lui aussi dans la catégorie -55kg, s'est contenté pour sa part de trois médailles d'argent.

Chaina Randriamparany, chez les -64kg filles, s'est hissée sur la plus haute marche du podium et a décroché trois médailles d'or de plus (arraché : 70kg, épaulé jeté : 90kg, total olympique 160kg). Et chez les -71kg, Nantenaina Randriamilimanana a ravi trois médailles d'argent.