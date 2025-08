Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Une opération de grande envergure organisée au stade de la concorde de Kintelé

Les efforts du gouvernement ont été concentrés le 2 août, à l'occasion du premier samedi du mois, à l'assainissement du complexe sportif la Concorde de Kintélé et de l'Ecole normale supérieure (ENS), dans le premier arrondissement de Brazzaville, Makélékélé.

Associé aux autres membres de la task force chargée de dresser un rapport sur l'état des infrastructures sportives en vue de leur réhabilitation, parmi lesquels le ministre d'Etat Jean Jacques Bouya, ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier, Juste Désiré Mondelé a supervisé l'opération au complexe sportif de Kintelé qui était devenu l'ombre de lui-même. En effet, chacun des ministres concernés de la task force a mobilisé, à cette occasion, ses collaborateurs qui ont répondu massivement présent.

« Il y a une task force qui a été mise en place par le président de la République, Denis Sasssou N'Guesso. Elle est pilotée par le ministre d'État Jean-Jacques Bouya. L'ensemble des ministères faisant partie de la task force s'est mobilisé parce que le complexe sportif la Concorde de Kintélé symbolise la jeunesse, les loisirs, l'unité, la cohésion et comme son nom l'indique, la concorde. C'est un grand symbole qui a marqué le cinquantenaire des Jeux africains. Il a plu au président de la République de demander à ce qu'on se réapproprie véritablement nos ouvrages et aujourd'hui particulièrement la Concorde », a expliqué Juste Désiré Mondelé.

En effet, le Congo s'est doté, grâce à la politique tournante de municipalisation accélérée, de nombreuses infrastructures dont des stades et complexes sportifs. Pour le gouvernement, il est du devoir de tous les Congolais de les protéger. Se félicitant de l'adhésion populaire à cette action qui s'inscrit également dans le cadre de l'opération spéciale d'assainissement et de déguerpissement, Juste Désiré Mondelé a salué la mobilisation particulière observée au stade de Kintelé. « On est content qu'il y ait un engouement autour de cette activité citoyenne parce que cela reste une action citoyenne », s'est-t-il réjoui demandant aux autres départements du pays d'emboîter le pas.

Après avoir retroussé les manches au milieu des associations de la société civile et d'autres personnalités publiques, le ministre de l'Assainissement urbain s'est rendu, ensuite, à l'Université Marien-Ngouabi, notamment à l'École normale supérieure en compagnie du ministre d'Etat, en charge de l'Aménagement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya, et de l'ambassadrice du Vénézuéla au Congo. Le but ayant été de poursuivre le travail et encourager les citoyens qui s'activaient aussi dans le même cadre.

Juste Désiré Mondelé a souhaité, par ailleurs, que le premier samedi du mois soit un moment de rassemblement et de communion, tout en déplorant le fait que les pré-collecteurs des ordures ménagères les déversent sur les artères nettoyées par l'opérateur. Un comportement qui donne l'impression que la nouvelle société en charge de la collecte et du ramassage des déchets serait moins performante à certains égards. « Ils sont en train de jeter les ordures dans les coins des rues, artères déjà assainies et nettoyées par l'opérateur...On ne comprend pas d'où vient-il que le matin l'opérateur passe, nettoie et que vous passez l'après-midi, il y a de nouveau des tas d'immondices. Si on surprend un pousse-pousseur déposer les ordures dans la rue, il sera interpellé. Et là, c'est sans concession », a-t-il prévenu.

C'est ainsi que Juste Désiré Mondelé a invité les pré-collecteurs à bannir ce comportement qui consiste à déplacer les ordures des parcelles pour les entreposer dans une artère principale. « Nous n'allons pas l'accepter. La ville de Brazzaville est redevenue propre...Un travail se fait : éclairage public, des accotements, des trottoirs. On va suivre et on va veiller à ce que les pré-collecteurs ou les collecteurs d'ordures, ceux qui utilisent les chariots et les pousse-pousse, ne transforment pas de nouveau Brazzaville », a-t-il lancé.