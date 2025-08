Congo-Brazzaville: Vie des clubs - Victor Magloire Nganguia reconduit à la tête de la section football de Saint Michel de Ouenzé

Le président du bureau exécutif sortant de la section football du club multidisciplinaire Saint Michel de Ouenzé, Victor Magloire Nganguia, a été reconduit à l'issue de l'assemblée générale présidée le 30 juillet? à Brazzaville, par le président général de cette équipe, Juste Désiré Mondelé.

Le président actif de la section football sera suppléé, dans l'exercice de ses fonctions, par Serge Mondélé Mbouma et Alexis Ngatsé, respectivement premier et deuxième vice-président. Le secrétariat général sera dirigé par Dieudonné Bakolo et Bienvenu Pinot Ngatsé. Le poste de trésorier général revient à Freddy Jourdain Letembet Zhald et celui de trésorier général adjoint à Aubain Okemba.

Concernant la logistique, Dady Tavarez Loubayi assumera les fonctions d'intendant avec comme adjoint Jasmin Claude Bokendzé. Parmi les quatorze membres du bureau exécutif, on note également la présence Richard Bokatola comme conseiller sportif du président général, tandis que Kevin Ngimpio est nommé entraîneur principal et Sidoine Beaullia, entraîneur adjoint. Gylverd Bongo et Daudet Koumou complètent le bureau, respectivement en qualité d'entraîneur des gardiens et de préparateur physique.

Présentant les membres du nouveau bureau de la section football, le président général du club Saint Michel de Ouenzé, le ministre Juste Désiré Mondelé, a rappelé les deux principaux objectifs de la saison sportive qui pointe à l'horizon. « Le premier objectif, c'est remonter en première division et le second, c'est gagner la coupe du Congo. Il ne s'agit pas de s'arrêter en quart de finale comme la saison dernière, mais cette fois-ci l'ambition est de gagner cette compétition. Saint Michel, de par son histoire, en a des moyens. Nous allons réunir toutes les conditions humaines et logistiques pour que ces objectifs soient atteints. Mais pour y arriver, il faut un bon management », a précisé Juste Désiré Mondelé.

Visiblement ému pour cette marque de confiance renouvelée, Victor Magloire Nganguia a promis de respecter les consignes du président général afin d'atteindre les objectifs assignés. « J'espère qu'avec les nouvelles orientations du président général, les choses vont changer, cela ne sera plus comme ce qui s'était passé l'année dernière. Avec tout ce que nous avons comme motivation, comme engouement, nous pourrons faire mieux que l'année passée, je vous le rassure », a-t-il laissé entendre.

Notons que outre la présentation du bureau exécutif de la section football, les participants ont pris connaissance de la composition du bureau du comité des sages de Saint Michel de Ouenzé.