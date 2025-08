Madagascar: Valery Ramonjavelo - « Il appartient à la Justice d'établir les faits et de déterminer les responsabilités »

Valery Ramonjavelo. L'ancien ministre des Transports et de la Météorologie se dit confiant dans le processus engagé. Valery Ramonjavelo, le désormais ancien ministre des Transports et de la Météorologie brise le silence, quatre jours après son limogeage et une semaine après l'explosion de l'affaire des cinq Boeing immatriculés 5R vendus illicitement à la Compagnie iranienne Mahan Air.

Dans une publication faite hier sur son compte Facebook, l'ancien Secrétaire Général de la Présidence de la République explique qu'il a volontairement observé le silence par respect pour les institutions et pour ne pas interférer avec le cours des investigations. Une allusion certainement à l'enquête en cours menée par la Brigade criminelle.

Pour le moment, on ignore si Valery Ramonjavelo a déjà été auditionné ou pas. Il n'a d'ailleurs pas évoqué ceci dans sa publication. A souligner toutefois qu'en tant qu'ancien membre du gouvernement, il ne peut pas être poursuivi par un tribunal ordinaire. C'est plutôt la Haute Cour de Justice qui est habilitée à le juger.

La question est donc de savoir si cette affaire va encore être étouffée au niveau de l'Assemblée nationale comme ce fut le cas des précédents dossiers impliquant d'anciens ministres tels que Julien Reboza, Mamy Lalatiana Andriamanarivo, Anthelme Ramparany, Onitiana Realy, ou encore les affaires Bonbons sucettes, Écrans plats... Calme et dignité. Pour son cas, Valery Ramonjavelo se dit pleinement confiant dans le processus engagé. « J'aborde cette épreuve avec calme et dignité », a-t-il fait savoir, tout en soulignant que « la vérité finira par être révélée dans sa totalité au moment opportun ».

Une déclaration laissant entendre que l'intéressé envisage de faire un Ampamoaka. En tout cas, l'ex-ministre a confirmé la non-implication des deux chefs de l'Exécutif dans cette affaire. « Je tiens à réaffirmer avec clarté et responsabilité que ni le président de la République ni le Premier ministre n'étaient informés de ces démarches techniques avant que l'affaire n'éclate publiquement », soutient-il. Une confirmation levant le doute et les accusations portées contre Andry Rajoelina et Christian Ntsay.

Et l'ancien ministre des Transports d'expliquer au passage : « Il est utile de rappeler que l'immatriculation provisoire d'aéronefs est une activité hautement réglementée, encadrée par des normes internationales strictes, notamment celles de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale). Elle s'appuie sur les procédures techniques et administratives coordonnées entre plusieurs entités spécialisées ». Est-ce une manière de laisser entendre que plusieurs entités et responsables étatiques étaient au courant de la numérotation en 5R des cinq boeings 777 vendus à Mahan Air ?

Valery Ramonjavelo n'aurait donc pas agi seul. Cadre légal. Pour l'heure, l'ancien SGP se dit serein sur son sort. « Toutes mes démarches ont été menées dans le respect des règles et en coordination avec les services compétents. À aucun moment, je n'ai imposé une quelconque décision en dehors du cadre légal », explique-t-il.

Et d'ajouter « Les soupçons de faux et usage de faux font actuellement l'objet d'enquêtes diligentées par les autorités compétentes. Il appartient à la Justice d'établir les faits et de déterminer les responsabilités dans le respect du droit ». L'ancien patron des Transports et de la Météorologie s'en remet ainsi à la Justice et profite de cette sortie sur les réseaux sociaux pour lancer un appel à la responsabilité et au respect de la dignité des personnes et surtout la vie privée des familles.

En effet, l'ancien ministre des Transports exprime son regret par rapport au fait que cette affaire ait dérivé vers des attaques personnelles, notamment envers la famille du président qui, selon lui, « n'a strictement rien à voir avec ces évènements ». « Je désapprouve avec fermeté et je rejette catégoriquement toute tentative d'impliquer les enfants du Président de la République qui ne sont en rien concernés par ce sujet.

Les mêler à des polémiques qui les dépassent est non seulement injuste mais profondément irrespectueux ». Pour conclure, Valery Ramonjavelo réitère sa pleine confiance envers les Institutions de la République, et réclame que justice soit faite dans le respect du droit, des personnes, et de la vérité.