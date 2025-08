La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) annonce la signature d'une facilité de financement de 1,35 milliard de dollars US en faveur de Dangote industries limited (Dil). La facilité fait partie d'un accord de financement syndiqué plus important d'environ 4 milliards de dollars US destiné à Dangote industries limited. Afreximbank a agi en tant qu'arrangeur principal mandaté pour la syndication.

Ce financement, l'un des plus importants prêts syndiqués sur les marchés financiers africains récents, permettra de refinancer le capital prévu pour la construction de la raffinerie de pétrole et du complexe pétrochimique de Dangote, la plus grande raffinerie à train unique au monde, avec une capacité de 650 000 barils par jour. Le financement allège les dépenses opérationnelles initiales et améliore le bilan de Dil, soutenant ainsi sa trajectoire de croissance continue.

Afreximbank a contribué à hauteur de 1,35 milliard de dollars US, soit la plus importante contribution des banques participantes, selon le communiqué, soulignant ainsi son engagement en faveur d'infrastructures de grande envergure qui favorisent l'industrialisation, la sécurité énergétique et le commerce intra-africain en Afrique.

Depuis le début des opérations du complexe de raffinage en février 2024, la même source confie que Afreximbank a continué de soutenir la raffinerie Dangote en fournissant des solutions de financement clés - pour l'approvisionnement en brut et l'enlèvement des produits - garantissant ainsi la continuité des opérations et renforçant son rôle dans la plus importante initiative de raffinage en Afrique.

Le professeur Benedict Oramah, président de Afreximbank, et du Conseil d'administration de la Banque rapporté par le communiqué a déclaré qu'avec cet accord « historique », ils « démontrent une fois de plus que le développement de l'Afrique ne peut être financé de manière significative que de l'intérieur ».

À en croire, ce n'est qu'en ouvrant la voie, que les institutions africaines peuvent aussi inspirer d'autres à suivre leurs traces. Selon lui, l'exploitation des ressources africaines pour sa propre transformation économique est en bonne voie. « Grâce au soutien financier de la Banque, nous renforçons la capacité de la raffinerie Dangote et de Petrochemical Industries Ltd à produire et à fournir des produits pétroliers raffinés de haute qualité sur le marché nigérian, ainsi qu'à exporter vers l'ensemble du continent et le monde », a-t-il dit.

Pour sa part, Alhaji Aliko Dangote, président et directeur général de Dangote industries limited, a ajouté : « La contribution d'Afreximbank à ce financement historique souligne notre vision commune d'une industrialisation de l'Afrique portée de l'intérieur. Ce refinancement renforce notre bilan et facilite l'accélération de l'approvisionnement de la raffinerie en produits pétroliers raffinés de haute qualité à travers l'Afrique ».

Pour lui, la facilité syndiquée a suscité une forte participation des principales institutions financières africaines et internationales, témoignant de la confiance durable dans le potentiel industriel de l'Afrique et dans la vision de Dangote pour la transformation du continent.