Afrique de l'Est: Jeux de la CJSOI - Madagascar domine avec 9 médailles d'or et 6 argent

Les 13èmes Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), qui se déroulent aux Seychelles jusqu'au 10 août 2025, continuent de révéler les talents de la région. Ce dimanche, Madagascar a marqué les esprits avec une nouvelle victoire en football, en basketball et une moisson de médailles en haltérophilie.

Les haltérophiles brillent avec 15 médailles

En haltérophilie, Madagascar a frappé fort ce dimanche au Gymnase Roche de Caïman, décrochant sa première moisson de médailles aux Jeux CJSOI. Les haltérophiles malgaches ont brillé avec un total impressionnant de neuf médailles d'or et six d'argent, affirmant leur domination dans cette discipline. Chez les garçons, Onjatiana Herman (-55 kg) a survolé sa catégorie, remportant trois médailles d'or : 75 kg à l'arraché, 100 kg à l'épaulé-jeté et 175 kg au total olympique.

Son compatriote Ralijaona, dans la même catégorie, a décroché trois médailles d'argent avec 74 kg à l'arraché, 90 kg à l'épaulé-jeté et 164 kg au total olympique. Dans la catégorie -61 kg, Faliniaina Tsiky Fanojo a également brillé, s'adjugeant trois ors : 62 kg à l'arraché, 79 kg à l'épaulé-jeté et 141 kg au total olympique.

Du côté des filles, Chaina Randriamparany (-64 kg) a impressionné avec trois médailles d'or, soulevant 70 kg à l'arraché, 90 kg à l'épaulé-jeté et 160 kg au total olympique. Nantenaina Randriamilimanana (-71 kg) a complété le tableau avec trois médailles d'argent : 58 kg à l'arraché, 68 kg à l'épaulé-jeté et 126 kg au total olympique.

Les Barea U17 en demi-finale

L'équipe de football malgache, emmenée par Yvon, a décroché une deuxième victoire consécutive (3-2) contre Mayotte, ce dimanche au Stade Linite de Roche Caiman, validant sa place en demi-finale des Jeux CJSOI.

William Rambeloson a brillé, orchestrant l'ouverture du score par Antonio Rakotonirina (30e) et marquant un doublé décisif (45e+4, 66e). Malgré les égalisations de Mayotte par Alisouf Doua Izak (40e) et Madi Zayer Fayed (47e), Madagascar a tenu bon, porté par un collectif solide et l'éclat de William. Les Malgaches abordent la demi-finale avec confiance.

Les Ankoay débutent sans encombre

Au Victoria Gym, l'équipe de basketball malgache, sous la direction du coach Randrianjafy Tsimialona Hyacinthe, a lancé sa campagne des Jeux CJSOI avec brio. Samedi, les Ankoay ont renversé les Comores (75-63) après un départ difficile (17-8). Grâce à une défense solide, ils ont égalisé à 19-19 au deuxième quart, menant 35-29 à la pause, avant de dominer la seconde mi-temps (58-43 au troisième quart). Dimanche, Madagascar a surclassé Mayotte (93-53), prenant l'avantage dès le premier quart (27-6) et maintenant une domination écrasante (48-25 à la mi-temps, 74-41 au troisième quart). Portés par A'Ranty Rasetriarivony, les Malgaches s'affirment comme favoris du groupe B.

Cérémonie haute en couleur

Les 13èmes Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), qui se déroulent aux Seychelles jusqu'au 10 août 2025, ont débuté dans une ambiance festive malgré une pluie battante lors de la cérémonie d'ouverture, ce samedi soir, à la Paradise Arena, à Roche Caïman. Environ 1 500 jeunes représentant sept nations dont Djibouti, les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et les Seychelles ont défilé avec enthousiasme, marquant le coup d'envoi de cet événement régional.

La cérémonie d'ouverture, véritable apothéose, a réuni délégations, officiels et spectateurs dans une ambiance vibrante. Le président de la République des Seychelles, accompagné de nombreuses personnalités de l'océan Indien, dont le ministre malgache de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, et plusieurs directeurs de son ministère, a honoré l'événement de sa présence.

Malgré la pluie, l'enthousiasme des jeunes n'a pas faibli, transformant la soirée en une fête célébrant l'unité et l'esprit sportif. Les Malgaches ont particulièrement marqué les esprits, défilant avec fierté dans des tenues traditionnelles, symbolisant la richesse culturelle de la Grande île.