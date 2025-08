Afrique: ITF world tennis tour - Les champions de la première étape récompensés

Brazzaville a accueilli, depuis le 28 juillet dernier au pôle tennis, le tournoi international dénommé l'ITF world tennis tour M25 Open prévu pour deux semaines. Les meilleurs tennismen de la première étape ont reçu, le 3 août, leurs récompenses.

Organisée par la Fédération congolaise de tennis (Fécoten) en partenariat avec l'Académie de tennis de Brazzaville, la compétition regroupe une cinquantaine d'athlètes venus de plus d'une vingtaine de pays. Au terme des âpres rencontres, Florent Max et Paul Inchauspe ont remporté le trophée de vainqueur double messieurs devant le duo André Seydina et Jadoun Nicolas. En simple messieurs, le Français Florent Max a eu raison du Slovaque Artnak Bor.

Au nom du président, la troisième vice-présidente de la Fécoten, Rosine Malanda Thabou, a salué l'excellence et la détermination des joueurs. Dans son discours, elle a souligné l'importance de ce tournoi dans la promotion du tennis en République du Congo et félicité les organisateurs pour leur travail remarquable. Elle a assuré que les athlètes congolais qui peinent à s'imposer aujourd'hui apprennent et seront des champions de demain. La seconde phase du tournoi se déroule du 4 au 10 août, promettant de nouvelles émotions et des rencontres passionnantes entre les joueurs.