Afrique: Premiers jeux scolaires africains - Gladise Boukama Ndoulou au sommet du podium

Gladise Boukama Ndoulou a fait briller le Congo au saut en longueur avec une performance de 5,44m devant Sanneh Serreh de la Gambie (5'42) et Rekik Rahma de la Tunisie (5,33).

La Congolaise a remporté la médaille d'or dans la compétition, confirmant tout le bien qu'on pensait d'elle après avoir gagné le bronze aux 100m dames. Deux médailles dans trois épreuves auxquelles elle était engagée, la Congolaise a prouvé qu'elle a été à la hauteur de la compétition.

Au total quatre médailles dont une en or et trois en bronze remportées le week-end par la délégation congolaise engagée aux premiers Jeux scolaires africains lancés le 26 juillet et qui s'achèvent ce 5 août en Algérie, avec l'objectif principal de détecter et de former les futurs talents sportifs africains.

Outre l'athlétisme, les deux autres médailles de bronze ont été obtenues au judo. Symphora Mankala a remporté, le 1er août, la médaille de bronze dans la catégorie de moins de 52Kg, et Divine Mpiaya Massala a obtenu la deuxième médaille de bronze le 2 août dans les moins de 57 kg.

La petite délégation congolaise a joué sa partition en laissant le public sur sa faim. Car la moisson devrait être plus abondante si les Congolais étaient sur plusieurs tableaux. Sur les vingt-cinq épreuves retenues, le Congo n'a réussi à placer que six athlètes dans quatre disciplines, notamment l'athlétisme, la gymnastique, le judo et le taekwondo.

Les Jeux scolaires africains, faut -il le préciser, sont une initiative récente de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique visant à promouvoir le sport chez les jeunes en milieu scolaire. Ils ont rassemblé près de 3500 jeunes athlètes âgés de 14 à 17 ans représentant les cinquante-quatre pays d'Afrique. A travers cette initiative se cache surtout une vision à long terme, celle d'accompagner les jeunes talents de ces Comités nationaux olympiques, dont le Congo, vers des compétitions majeures telles que les Jeux africains de la jeunesse et les Jeux Olympiques de la catégorie pour assurer la relève.

Ces jeux visent également à renforcer les valeurs éducatives et sociales du sport tout en identifiant les talents émergents dès le plus jeune âge.