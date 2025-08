Afrique: Premiers Jeux scolaires africains - Deux judokates honorent le Congo

Dans le cadre du déroulement de la première édition des premiers Jeux scolaires d'Afrique, en Algérie, le Congo marque son empreinte dans le tableau d'honneur grâce aux prouesses de deux jeunes judokates : Symphora Chance Mankala et Divine Mpiaya Massala qui ont remporté les médailles de bronze, synonyme de troisième place.

Symphora Chance Mankala et Divine Mpiaya Massala sont considérées aujourd'hui par la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da) comme la relève sûre de ce sport. Elles n'ont pas tardé à séduire par leur savoir-faire. La première qui évolue chez les -52kg a ouvert le bal des médailles du côté congolais, le 1er aout. Sa consoeur (-57kg ), pour sa part, a failli payer le prix de son manque d'expérience mais au finish sa technicité et son engagement l'ont permis de terminer sur la troisième marche du podium.

Ces résultats qui rendent fiers les Congolais, en premier le président de la fédération, Me Neyl Francis Ata Assiokarah, devraient galvaniser les dirigeants sportifs dans leur politique de formation. Ces deux athlètes faisaient, en effet, partie de la délégation des Diables rouges judo qui a participé en mars dernier à un stage organisé par la Fécoju-Da en partenariat avec la Fédération russe de judo, à Sotchi, en Russie. Cinq mois seulement après cette formation, les résultats sont déjà palpables et l'avenir se dessine positivement pour ces judokates puisqu'elles sont toutes deux championnes nationales dans leurs categories respectives.

Le stage de Sotchi auquel la délégation fédédrale était dirigée par le deuxième vice-président de la Fécoju-Da, Ghislain Allure Bueso, avait connu l'implication de la fondation Africa centrum, dirigée par le consul du Congo à Saint Petersbourg, Patrick Mandzila. « Je suis contente de glaner cette médaille mais la prochaine fois je ferai mieux. Je visais l'or, malheureusement nous allons nous contenter de la médaille de bronze », a expliqué Symphora Chance Mankala.

Avec une délégation très restreinte, les Congolais donnent le meilleur d'eux-mêmes au cours de cette compétition qui prendra fin ce 5 août. Cet engagement vise, sans nul doute, à marquer positivement leur passage dans cette compétition juvénile tout en inscrivant le sport congolais dans le tableau d'honneur de ces jeux. Fondant ses espoirs sur six athlètes seulement dont une en athlétisme, deux en gymnastique, deux au judo et un au taekwondo, le Congo devrait revoir son casting, notamment en nombre de participants s'il souhaite faire mieux prochainement.

Au total 47 pays participent à ces premiers Jeux scolaires africains dans quatre villes algériennes: Annaba, Skida, Sétif et Constantine. La première édition de ce programme vise à développer et à promouvoir le sport africain par une minutieuse détection, un encadrement, une formation efficace et une meilleure prise en charge des carrières. L'idée d'une manifestation sportive d'envergure rassemblant les jeunes athlètes scolarisés du continent est le fruit d'une initiative conjointe de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique et de la Fédération internationale du sport ccolaire scellée l'année dernière à Paris, en France, lors des Jeux Olympiques par une conversation officielle saluée par le Comité internationaI olympique.