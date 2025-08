Congo-Brazzaville: Leadership - Un appel à l'inclusion des femmes dans le processus de dialogue

Les participants à la cinquième édition du "Mbongui de la femme africaine" qui s'est tenue du 30 au 31 juillet, à Brazzaville, ont suggeré aux autorités congolaises d'inclure les femmes dans les dialogues sociaux et dans la prise des décisions.

Initiée par l'organisation non gouvernementale Elite women's club et patronnée par le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, la rencontre annuelle a rassemblé plus de quatre cents femmes de divers horizons. Elle a mis en exergue le rôle de la femme africaine dans le développement durable et l'innovation technologique.

Cette cinquième édition s'est déroulée sur le thème porteur « Femmes africaines, piliers du développement durable et catalyseurs d'innovation ». Les échanges ont porté, entre autres, sur l'innovation technologique portée par les femmes, l'entrepreneuriat durable et inclusif, la place des femmes dans la gouvernance économique, la protection des droits des femmes à l'ère du numérique, et, la valorisation des savoirs endogènes au service de la transformation.

Le concept de "mbongui", lieu traditionnel africain de rassemblement, de dialogue et de vérité, rappelle combien la femme occupe une place centrale dans nos sociétés. Elle est celle qui donne la vie, éduque, soigne, résiste et bâtit.

« Nous avons vécu ensemble un moment d'une richesse exceptionnelle. Nous avons mis en lumière des femmes battantes, résilientes, innovantes, qui incarnent l'Afrique. Nous avons entendu des voix fortes et inspirantes qui refusent l'immobilisme, qui osent rêver, créer, entreprendre et influencer les politiques publiques. Oui, aujourd'hui plus que jamais, la femme africaine est un pilier du développement durable et un catalyseur d'innovation », a déclaré Splendide Lendongo Gavet, promotrice du "Mbongui de la femme africaine".

Ainsi donc, en rapport avec leur rôle dans la transformation sociétale, les femmes ayant pris part à ce rendez-vous appellent les autorités publiques de les inclure dans les dialogues et dans la prise des décisions communautaires, particulièrement dans celles des personnes à mobilité réduite.

Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Rigobert Maboundou, a soutenu que « le développement durable ne sera pas africain s'il n'est pas féminin ». A cette occasion, il a réitéré l'engagement de son ministère à accompagner les initiatives visant à promouvoir le leadership féminin.

Signalons que la prochaine édition se tiendra du 30 au 31 juillet 2026.