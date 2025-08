Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - Le comité PCT Poto-Poto affûte ses armes

Le conseil du comité du Parti congolais du travail (PCT) de l'arrondissement 3, Poto-Poto, a tenu sa troisième session ordinaire le 2 août, à Brazzaville. Il a réaffirmé son soutien au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, tout en l'invitant à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026.

Présidés par le secrétaire fédéral du PCT chargé de l'administration et des finances, Charles Mvindzou, les travaux de la session ont été organisés à quelques mois de la tenue du 6e congrès ordinaire de cette formation politique et du scrutin présidentiel de mars 2026. Une occasion pour le président du comité PCT Poto-Poto, Ferréol Constant Patrick Gassackys, d'insister sur la réussite de ces deux événements cruciaux pour la vie du parti. C'est ainsi qu'il a exhorté les cadres et militants à la responsabilité et à la mobilisation.

« Nous sommes venus poser le cap sur le réveil des consciences et rappeler à chacun de prendre sa place dans l'histoire que nous écrivons ensemble. A cet effet, le renouvellement de l'engagement militant s'impose, c'est-à-dire agir, mobiliser et gagner. Cette ambition est légitime dans le respect de la ligne du parti. Lorsqu'on aspire à diriger, la nécessité de rassembler s'impose », a rappelé Ferréol Constant Patrick Gassackys.

Selon lui, Poto-Poto doit jouer un rôle moteur dans la préparation du 6e congrès ordinaire car les 7 867 membres du comité n'ont plus droit d'être passifs et n'ont plus le luxe d'attendre. Ils doivent, a-t-il poursuivi, agir, mobiliser et gagner. « Poto-Poto ne peut être une arène de rivalité mais plutôt redevenir une cellule stratégique, un laboratoire politique, une base d'actions structurées. Ainsi, l'heure est à la mobilisation, à la stratégie, au travail collectif. Nous devons rester concentrés sur l'essentiel, dans l'esprit du parti et pour la réussite de nos objectifs », a exhorté le président du comité PCT Poto-Poto.

Le délégué fédéral, Charles Mvindzou, a rappelé, de son côté, que la trosième session ordinaire du comité PCT Poto-Poto se tenait à un moment crucial de la vie de ce parti, caractérisé par la fête du 15 août, la tenue en décembre du 6e congrès ordinaire et l'élection présidentielle de mars prochain.

S'agissant des travaux proprement dits, les participants ont adopté le rapport d'activités de l'année 2024, le programme d'activités de l'année en cours ainsi que le budget du conseil du comité de 2025. Parmi les objectifs du programme d'activités de 2025, on peut citer la promotion de la bonne gouvernance et la dynamisation du parti en renforçant ses organes de base et intermédiaires. « Considérant que grâce au savoir-faire et à la dextérité du camarade Denis Sassou N'Guesso, notre pays a retrouvé ses lettres de noblesse sur l'échiquier international, nous, membres du conseil du comité PCT de l'arrondissement 3, Poto-Poto, l'appelons véhément à faire acte de candidature à l'élection présidentielle de mars 2026 », ont invité les participants.