Madagascar: Rallye du Boeny - Une spéciale nocturne et une autre en ville, au menu

Le championnat de Madagascar des rallyes se poursuit avec le 18e Rallye du Boeny, troisième manche de la saison. Mahajanga sera en effervescence les 14, 15 et 16 août à l'occasion de ce rallye des vacances.

Pour sa 18e édition, le Rallye du Boeny innove une fois de plus. Organisé en pleine période de vacances, l'événement promet une ambiance exceptionnelle. La Team Go Janga prépare une organisation soignée avec 12 épreuves spéciales (ES), dont dix différentes.

L'un des atouts majeurs de cette course est la modularité des parcours, qui changent chaque année pour éviter toute monotonie. La distance totale du rallye est de 218,22 km, répartie entre 121,26 km d'épreuves spéciales et 96 km de liaison.

La première journée sera marquée par trois épreuves spéciales, dont une particulièrement spectaculaire : une ES en pleine ville. Il s'agit d'un tracé de 1 km, reliant l'Hôtel de Ville au Bois Sacré. À cela s'ajoute une épreuve nocturne prévue lors de la deuxième journée, vendredi soir, qui viendra renforcer l'intensité et l'originalité du Rallye du Boeny.

« Nous essayons chaque année d'améliorer le Rallye du Boeny pour offrir plus d'ambiance et promouvoir le sport mécanique à Madagascar. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales pour garantir la sécurité et le succès de l'événement. Cette manche bénéficie d'un coefficient de 1,5, ce qui en fait une étape cruciale du championnat. Tous les pilotes auront intérêt à y participer, d'autant plus que le classement est actuellement très serré », a déclaré Mickael Rabesaotra, président du club organisateur, lors d'une conférence de presse tenue samedi à Soarano.

Belle bagarre en vue

Le départ sera donné à l'Hôtel de Ville, et l'arrivée se fera au Village Touristique. Environ 30 équipages sont attendus pour ce rendez-vous. La Team Go Janga alignera six à sept voitures dans différentes catégories. Actuellement quatrième au classement général, le club espère briller à domicile. Parmi les favoris annoncés figurent Faniry Rasoamaromaka et Mahenintsoa Randriambololona sur Peugeot 208 T16, vainqueurs des deux premières manches.

Mika Rasoamaromaka, navigué par Fafah, sera au volant d'une Mitsubishi Evo X. Le champion en titre, Mathieu Andrianjafy, sera associé à Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru. En pleine période de vacances, les hébergements à Mahajanga sont pris d'assaut. Toutefois, le directeur de l'Office du Tourisme du Boeny s'engage à trouver des solutions pour tous ceux qui souhaitent participer ou assister à l'événement.