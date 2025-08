Nigeria: Coca-Cola vend le fabricant de boissons CHI à UAC of Nigeria

La société Coca-Cola a accepté de vendre Chivita|Hollandia (CHI Limited) à UAC of Nigeria PLC, marquant ainsi un changement majeur dans le secteur des jus de fruits et des produits laitiers au Nigeria.

La transaction, annoncée mercredi, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et transférera l'un des principaux portefeuilles de boissons du pays à l'une de ses plus grandes sociétés de biens de consommation.

CHI Limited est connu pour ses marques phares Chivita et Hollandia, qui détiennent des parts de marché importantes dans les catégories des jus de fruits, du lait évaporé et des yaourts à boire.

The Coca-Cola Company a accepté de vendre Chivita|Hollandia (CHI Limited) à UAC of Nigeria PLC, marquant ainsi un changement majeur dans le secteur des jus et des produits laitiers au Nigeria. La transaction, annoncée mercredi, est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et transférera l'un des principaux portefeuilles de boissons du pays à l'une de ses plus grandes entreprises de biens de consommation.

CHI Limited est connue pour ses marques phares Chivita et Hollandia, qui détiennent des parts de marché importantes dans les catégories des jus de fruits, du lait évaporé et des yaourts à boire. Coca-Cola, qui a acquis la pleine propriété de la société en 2019, a déclaré que le désinvestissement s'aligne sur sa stratégie mondiale visant à exploiter un modèle léger en actifs et à se concentrer sur les marques à forte croissance.

UAC a déclaré que l'acquisition élargissait son empreinte dans le secteur des boissons et s'appuyait sur son infrastructure de fabrication et de distribution existante. Citi a conseillé Coca-Cola dans le cadre de cette opération, tandis que UAC était représentée par Fasken Martineau LLP et Templars.

Coca-Cola a réaffirmé son engagement à long terme à l'égard du Nigeria, y compris un plan d'investissement d'un milliard de dollars annoncé précédemment, qui dépend de la poursuite de la stabilité politique.

Points clés à retenir

La vente par Coca-Cola de CHI Limited à UAC reflète la tendance croissante des multinationales à rationaliser leurs opérations et à donner la priorité aux marques principales évolutives. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie plus large de Coca-Cola de réduction des actifs, en particulier sur les marchés émergents où la gestion de la complexité opérationnelle peut diluer les marges.

Pour UAC, l'acquisition est une entrée stratégique dans le secteur des boissons à fort volume du Nigeria. Grâce à la base de consommateurs bien établie de CHI, à ses 5 000 employés et à la valeur de sa marque, UAC prend désormais le contrôle d'acteurs dominants dans les segments des jus de fruits et des produits laitiers, où la demande est soutenue dans toutes les classes socio-économiques. L'opération pourrait également remodeler le paysage nigérian des biens de consommation à rotation rapide (FMCG) en consolidant les forces de fabrication, de distribution et de vente au détail au sein de l'UAC.

L'exécution sera cruciale : maintenir l'efficacité opérationnelle de CHI et sa position de leader sur le marché tout en l'intégrant dans le portefeuille plus large de l'UAC. Elle envoie également un signal plus large aux investisseurs sur l'évolution de l'empreinte de Coca-Cola en Afrique - maintenir la présence de la marque tout en cédant les opérations à forte intensité de capital, un modèle qu'elle pourrait reproduire ailleurs sur le continent.