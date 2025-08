Madagascar: Afrobasket 5x5/Préparation - Les Ankoay montrent des signaux positifs

Le test-match disputé, mercredi, à Valence où les Ankoay ont dominé les Espagnols de Jovens Almassera (103-77) a montré une nette amélioration du niveau de l'équipe nationale de basketball 5x5. Une victoire convaincante qui s'inscrit dans le cadre de la préparation à l'Afrobasket 2025, prévu en Angola. Mais cette victoire n'a rien à voir avec ce qui les attend à l'Afrobasket, dans dix jours, en Angola. Au-delà du score, ce test-match met en lumière les forces à consolider et les ajustements encore nécessaires.

Opposés au club espagnol Jovens Almassera, les Ankoay ont livré un match offensif et structuré, s'imposant 103 à 77. Ce large succès, enregistré depuis leur arrivée en Espagne pour un stage de préparation, permet d'aborder avec confiance la dernière ligne droite avant le Championnat d'Afrique des Nations, prévu du 12 au 24 août à Benguela au Luanda et Namibe en Angola. Mais derrière les chiffres, l'analyse appelle à la prudence et à la lucidité.

La victoire malgache repose avant tout sur une efficacité offensive remarquable : 74,28 % de réussite à deux points, 52 % de réussite à trois points, avec six joueurs à plus de 10 points marqués, dont Mathias M'madi et Sitraka Raharimanantoanina (18 points chacun), suivis de Kiady Razanamahenina (16) et Elly Randriamampionona (15). Le jeu de passes commence à se fluidifier (16 passes décisives), et certains automatismes sont visibles, notamment sur les phases rapides et les systèmes extérieurs.

Point noir

En défense, l'intensité est montée d'un cran : sept interceptions, dont quatre pour Mathias M'madi, et six contres (trois chacun pour Lovasoa Andriatsarafara et Arnol Solondrainy), témoignent d'un engagement accru dans la protection du cercle. Cependant, les dix ballons perdus montrent que la gestion des possessions reste à améliorer, surtout face à des défenses plus rugueuses, comme celle de la Côte d'Ivoire, comparée à celle d'un club semi-professionnel espagnol.

Les fautes provoquées (dix-huit au total, dont six pour Kiady) confirment la volonté de percuter et d'aller chercher des points sur la ligne. Mais avec juste 61,9 % de réussite aux lancers francs, cet aspect reste un point noir récurrent dans le jeu malgache.

Au-delà des statistiques, ce match confirme que les Ankoay possèdent un noyau solide, une rotation équilibrée et une agressivité offensive qui pourrait déstabiliser plusieurs nations africaines. Toutefois, le rythme s'intensifiera en Angola : la densité physique, la pression défensive et la gestion du money time seront d'un tout autre niveau.