Madagascar: XVIIIe rallye du Boeny - Une spéciale sur asphalte devant l'hôtel de ville

La 18e édition du Rallye du Boeny se déroulera du 14 au 16 août à Mahajanga. Une épreuve spéciale en plein centre-ville est programmée dans l'après-midi de la première journée.

Sans précédent. L'un des plus jeunes clubs, mais aussi l'un des plus dynamiques, Gojanga, apporte à chaque édition des innovations dans l'organisation du Rallye du Boeny, surnommé « le Rallye Vacances ». La 18e édition, qui constitue la troisième manche du championnat de Madagascar des rallyes, se tiendra les 14, 15 et 16 août à Mahajanga, et se distinguera par une spéciale sur asphalte devant l'hôtel de ville.

« C'est une épreuve spéciale comme les autres, mais sur une distance de moins d'un kilomètre. Plutôt une sorte de showcase pour les spectateurs », explique Mickael Rabesaotra, alias K-Mikaz, président du club Gojanga. Cette spéciale, la troisième et dernière de la première journée, se disputera devant l'hôtel de ville sur une distance de 0,81 km.

« Le rallye est à 99 % sur terre et 1% sur asphalte. (...) Les concurrents ne pourront pas changer de roues à l'ES en ville et, de toute façon, ils n'auront pas le temps de le faire », souligne le président du club organisateur.

Douze épreuves spéciales sont au programme des trois jours du rallye, qui est à coefficient 1,5.

Les spéciales totaliseront 121,26 km. Avec les liaisons d'environ 100 km, la distance totale s'élèvera à 218,22 km.

Revisité

Des modifications sont également apportées au niveau des spéciales par rapport aux éditions précédentes. « Les circuits de Mahajanga sont modulables. Nous pouvons reprendre deux ou trois parties des anciennes ES et les transformer en une seule », précise K-Mikaz.

Les pistes dans la cité des Fleurs sont très variées. « Il y a différentes textures, des parties sablonneuses, en terre dure ou poudreuse. Il y a beaucoup de lignes droites, notamment du côté d'Antsanitia, mais aussi des portions très techniques avec montées et descentes. Il faut savoir gérer, car attaquer à outrance est quasi impossible », poursuit-il.

Parmi les nouveautés de cette édition 2025 du Rallye « Vacances du Boeny » figure une plus grande flexibilité horaire : « Les équipages ne seront pas obligés de se réveiller très tôt, car le premier départ de chaque journée est fixé un peu plus tard », rassure le président du club hôte.

Créé en 2017, le club Gojanga avait co-organisé avec TMF le Rallye du Boeny en 2018 et 2019, avant d'en assurer seul l'organisation depuis 2021. Le club prévoit d'aligner six équipages pour cette édition 2025.

Parcours

Jeudi 14 aout13:15 (ES1) Must A-Must B petite boucle (9km)13:42 (ES2) Ampitolova Puit-Vitogaz Circuit (5,66km)14:33 (ES3) Mahajanga Circuit (0,81km)Vendredi 15 aout10:24 (ES4) Matsabory B-Pilone (14,78km)11:02 (ES5) Vitogaz Circuit-Matsabory A (9,75km)14:13 (ES6) Matsabory B-Pilone 2 (14,78km)15:16 (ES7) Must A-Must B Grande Boucle (15,15km)18:42 (ES8) Ampitolova Puit-Matsabory A « Nuit » (6,93km)Samedi 16 aout9:44 (ES9) Must A-Must B Grande Boucle 2 (15,16km)10:19 (ES10) Ampitolova-Antsanitia (10,41km)12:38 (ES11) Antsanitia-Matsabory B (9,23km)14:13(ES12) Matsabory A-Vitogaz Circuit «Powerstage» (9,60km)Serge Rasanda