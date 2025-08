Botswana: La bourse du pays enregistre un chiffre d'affaires record au premier semestre

TLDR

Le Botswana Stock Exchange (BSE) a enregistré des volumes de transactions historiques au cours du premier semestre 2025, le chiffre d'affaires de tous les instruments cotés atteignant 7,1 milliards de pesos, soit une hausse de 96,9 % par rapport aux 3,6 milliards de pesos enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

À elle seule, la négociation d'actions a bondi à 4,7 milliards de pesos, triplant presque le chiffre de P1,7 milliards de pesos enregistré en 2024 pour l'ensemble de l'année. La First National Bank Botswana a mené l'activité de négociation avec 812,9 millions de pesos, suivie par Sefalana (523,9 millions de pesos) et CA Sales (375,0 millions de pesos).

Le chiffre d'affaires du marché obligataire est tombé de P2,6 milliards à P2,1 milliards, tandis que les transactions sur les fonds négociés en bourse (ETF) ont augmenté de 80% d'une année sur l'autre, en grande partie grâce à l'intérêt pour le NewGold ETF.

Les autorités ont attribué ce boom aux réglementations révisées des fonds de pension introduites en 2023, qui ont exigé des allocations d'actifs locaux plus élevées et ont incité au rééquilibrage des portefeuilles. L'augmentation des liquidités et la baisse de l'inflation ont également encouragé la participation des particuliers. La BSE prévoit d'autres cotations d'ETF d'ici la fin de l'année afin de diversifier l'accès aux marchés internationaux.

Points clés à retenir

Les bonnes performances du BSE au cours du premier semestre 2025 reflètent les changements structurels du marché des capitaux du Botswana. Les changements réglementaires exigent désormais que les fonds de pension détiennent une plus grande partie de leurs actifs localement, ce qui pousse les institutions à rééquilibrer leurs portefeuilles et à négocier activement des actions et des fonds négociés en bourse (ETF).

Cette évolution accroît la liquidité du marché et attire les investisseurs individuels à la recherche de meilleurs rendements dans un contexte de faible inflation. L'augmentation de l'activité des ETF, en particulier la hausse soutenue de l'ETF NewGold, témoigne d'une demande croissante d'instruments d'investissement accessibles et diversifiés. Il en résulte un environnement de marché plus dynamique, dans lequel les investisseurs institutionnels et individuels génèrent des volumes.

Cela marque également une rupture avec le marché traditionnellement illiquide du Botswana, où les grands investisseurs détenaient des positions longues avec une rotation minimale. À mesure que la liquidité s'améliore et que la diversité des actifs s'accroît grâce à la cotation prochaine des ETF, le BSE pourrait devenir une bourse régionale plus attrayante pour les investisseurs locaux et transfrontaliers désireux de s'exposer aux actions de l'Afrique australe.