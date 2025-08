Ghana: Le pays réduit ses taux d'intérêt de la manière la plus importante jamais enregistrée, alors que l'inflation diminue

TLDR

La banque centrale du Ghana a réduit son taux d'intérêt de référence de 300 points de base pour le ramener à 25 %, ce qui constitue la plus importante baisse de taux de l'histoire de la Banque du Ghana. Cette décision, annoncée à la suite d'une réunion du comité de politique monétaire (CPM), reflète la confiance croissante dans la tendance à la désinflation rapide du pays.

L'inflation a fortement chuté à 13,7 % en juin, contre 18,4 % en mai et le niveau le plus bas depuis décembre 2021. Cette baisse de taux est la première depuis septembre 2024, lorsque la banque centrale avait réduit ses taux de 200 points de base. Les mois suivants, les taux ont été maintenus ou augmentés en raison des pressions inflationnistes persistantes.

Le gouverneur de la Banque du Ghana, Johnson Asiama, a déclaré que les conditions macroéconomiques s'étaient améliorées et que les attentes en matière d'inflation étaient désormais largement ancrées. La banque centrale prévoit une poursuite de l'assouplissement, soutenue par un cadre politique stable et un assainissement budgétaire.

La réduction a dépassé les attentes des analystes, un sondage Reuters prévoyant une réduction de 200 points de base. Les économistes s'attendent maintenant à de nouvelles réductions de taux dans les mois à venir, ce qui pourrait ramener le taux de référence à 18 % d'ici la fin de l'année.

Points clés à retenir

La baisse sans précédent de 300 points de base des taux d'intérêt au Ghana marque un tournant clair vers l'assouplissement monétaire après deux années de resserrement de la politique. Cette mesure témoigne de la confiance croissante de la banque centrale dans la reprise économique du pays et de son engagement à soutenir la croissance alors que l'inflation tend à diminuer.

Le pays d'Afrique de l'Ouest sort de l'une des crises les plus graves qu'il ait connues depuis des décennies, due à la dépréciation de la monnaie, aux pressions budgétaires et à l'augmentation du coût de la vie. L'inflation ayant chuté de près de cinq points de pourcentage en un seul mois et les attentes étant ancrées, les décideurs politiques se concentrent désormais sur la réduction des coûts d'emprunt afin de stimuler la demande intérieure.

Les analystes s'attendent à de nouvelles réductions, d'autant plus que les risques d'inflation sont considérés comme gérables. Si la trajectoire de désinflation se maintient, le Ghana pourrait bénéficier d'un assouplissement cumulé de 1 000 points de base d'ici le début de 2026. Pour les investisseurs et les entreprises, la baisse des taux est un soulagement et signale un tournant potentiel dans l'environnement macroéconomique, même s'il nécessite encore une coordination prudente des politiques pour maintenir l'élan.