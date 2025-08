Alors que les cérémonies de Shravan Maas Yatra battent leur plein, plusieurs kanwars transportés lors des processions ont été jugés non conformes aux réglementations routières en vigueur. Le vendredi 1eᣴ août, la police a procédé à une série de verbalisations dans différentes régions du pays.

À Vallée-des-Prêtres, une structure en forme de serpent, mesurant 25 m 40 de long, 1 m 90 de large et 3 m 10 de haut, a été repérée sur le bord de la route publique, près du Bhawania Sabha. Elle dépassait les dimensions autorisées selon les règlements 179 et 190 de la Road Traffic Act. Le responsable, un commerçant de 34 ans et membre exécutif du groupe Chitrakoot Nav Yuvak Sang, a été informé de l'infraction. Il aurait répondu aux policiers : «Fer ou travay misie pran ou kontravansion.»

Il a été verbalisé sur place. Plus tard dans la soirée, à Plaine-Verte, un autre représentant du même groupe a été interpellé alors qu'il accompagnait une procession transportant une structure identique. Lui aussi a été verbalisé après avoir déclaré : «Kan fer move kitsoz osi pey lamann ek kan fer bon kitsoz osi pey lamann.» Il a été informé de ses droits constitutionnels.

À Roche-Bois, un jeune homme de 22 ans, domicilié à Triolet, a été intercepté au rond-point de Cocoterie pour avoir transporté une structure non conforme. Il n'a fait aucun commentaire au moment de son interpellation.

Ce même individu, identifié comme chef du groupe Shiv Shambhoo Sena et employé comme aide-opérateur de JCB, a ensuite été verbalisé à Fanfaron, près de NTR Quay D et Immigration Square, pour une structure mesurant 4 m 65 de haut lorsqu'elle est portée sur les épaules, 3 m 35 de large et 3 m de long. Aux policiers, il aurait déclaré : «Mo kone misie fer ou travail ou.»

Quelques heures plus tôt, à Trou aux-Biches, ce même groupe avait été signalé avec une structure aux dimensions similaires. La procession comptait environ 50 jeunes hommes et 20 femmes. À l'officier, le responsable aurait déclaré : «Mo pa pou kas sa kanwarla, pran ou kontravansion, nou group Shiva Shambhoo Sena pou kontribie pou pey sa kontravansion-la.» La procession a quitté la région sans incident.

Dans la même soirée, le groupe a été une nouvelle fois sanctionné à Triolet, avant d'être signalé à nouveau à Terre Rouge. Dans chaque cas, les autorités ont rappelé que ces structures contrevenaient aux normes établies par la Government Notice 10/2025 en lien avec les règlements 179 et 190 encadrant les processions religieuses sur la voie publique. Les responsables ont tous été dûment informés de l'infraction et des procédures et fort heureusement aucun débordement n'a été enregistré.