Ile Maurice: Natation - Les jeunes Mauriciens lancés dans le grand bain

Dès ce lundi, à compter de 11 heures aux Seychelles, les Mauriciens entreront en lice à la piscine de Roche Caïman pour les épreuves de natation des 13es Jeux de la CJSOI. Neuf épreuves sont au programme de cette première journée : 100 m dos féminin, 200 m nage libre masculin, 50 m papillon féminin, 100 m brasse masculin, 400 m 4 nages féminin, 50 m papillon masculin, 50 m brasse féminin, 100 m dos masculin, 800 m nage libre féminin et 1500 m nage libre masculin.

La sélection mauricienne s'étalera sur quatre jours de compétition dans le bassin seychellois. Et dès ce lundi, dans tous les styles de nage et sur plusieurs distances (voir hors-texte), nos représentants défendront vaillamment nos couleurs. Les meilleures chances de médaille d'or pourraient venir de Chloé Ah Chip - notamment au 50 m papillon - ainsi que de Lukas Chan Chuen, engagé sur le 50 m papillon et le 100 m dos. Tout peut arriver. Mais il faudra aussi compter avec les Réunionnais, qui dominent régulièrement la natation dans la région, et les Seychellois, portés par leur public.

Les nageurs lors d'une session d'entraînement.

Il sera intéressant d'observer la réaction des tout nouveaux dans la sélection, tels que Madesh Kumar Seewsagur, Jeffrey Yow Mook Yuen et Aselle Olivier, face à une compétition de ce niveau. À ne pas négliger non plus : les courses de longue distance, où Anoushka Parker et Gabrielle Lagesse (800 m nage libre), ainsi que Loïc Larue et Alyosha Nakhuda (1500 m nage libre), pourraient tirer leur épingle du jeu.

Épreuves du jour

100 m dos féminin : Lea Bethany Thomas - Keira Rajabalee

200 m nage libre masculin : Loïc Larue - Alyosha Nakhuda

50 m papillon féminin : Chloé Ah Chip - Lea Bethany Thomas

100 m brasse masculin : Madesh Kumar Seewsagur - Jeffrey Yow Mook Yuen

400 m 4 nages féminin : Lea Bethany Thomas - Anoushka Parker

50 m papillon masculin : Lukas Chan Chuen - Ruslan Nakhuda

50 m brasse féminin : Eva Dalcin - Aselle Olivier

100 m dos masculin : Lukas Chan Chuen - Alyosha Nakhuda

800 m nage libre féminin : Anoushka Parker - Gabrielle Lagesse

1500 m nage libre masculin : Loïc Larue - Alyosha Nakhuda