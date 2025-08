Noëlla Ayeganagato, Ministre de la Jeunesse a, lors d'une conférence axée sur "Processus de la paix en RDC" tenue ce jeudi 31 juillet 2025 à l'Université des Sciences de l'Information et de la Communion (UNISIC), demandé à la jeunesse congolaise de se mobiliser derrière Félix Tshisekedi et d'avoir l'esprit patriotique pour défendre l'intégrité territoriale de la RDC.

D'entrée de jeu, la Ministre de la jeunesse a fait savoir l'importance de la jeunesse au sein de la communauté.

«La jeunesse est la force d'une nation. Elle doit défendre son pays en cas de menace, car elle est une force d'un pays», a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne l'accord signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier à Washington, aux Etats Unis, elle a appelé la jeunesse congolaise à se mobiliser derrière le Chef de l'Etat pour faire bloc afin de combattre notre ennemi commun qui est le Rwanda.

«Nous devons tous être derrière le Chef de l'Etat pour sauver notre pays de l'empirisme des puissances étrangères qui veulent nous arracher, nous ravir ce que nous avons comme richesse », a-t-elle dit avant de saluer les efforts du Commandant Suprême des Fardc, Chef de l'Etat, pour mettre un terme à cette guerre qui a duré plus de trois décennies et d'insister que la jeunesse doit se sentir responsable et se mobiliser ainsi autour du processus de paix.

«Le seul héritage que nous avons, c'est notre pays qui est la RDC. Le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, a lutté pour que ce pays soit pacifié, plus de 30 ans de guerre, des violences en répétions, les pillages à grande échelle de nos minerais. Maintenant, le Président de la République a mis fin à cette guerre, nous devons le soutenir. Nous devons rejeter les accusations du Rwanda, accusant la RDC d'avoir gardé les FDLR, c'est une manière pour le président Rwandais Paul Kagame de se servir de notre richesse. Je lance un appel pressant à la jeunesse congolaise de lire et comprendre l'importance de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des Etats-Unis d'Amérique. Le Rwanda doit se désengager de notre sol. Plus question comme avant où personne ne pouvait dire clairement à Paul Kagame qu'il est l'auteur des massacres de notre population de l'Est », a-t-elle déclaré.

Cet éveil de conscience de la part de la Ministre de la Jeunesse intervient au moment où la RDC cherche à consolider son intégrité territoire à travers l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda, d'une part, et d'autre part, le processus de négociation entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et l'AFC/M23 en vue de récupérer les territoires occupés.