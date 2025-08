Ile Maurice: Anishta Babooram - Arianne Navarre-Marie «koz manti kouma li respire»

La junior minister Anishta Babooram n'a pas tardé à réagir suite aux propos d'Arianne Navarre-Marie. Dans une déclaration à l'express, ce lundi 4 août, elle accuse la ministre. «Li koz manti kouma li respire», déplore-t-elle.

Selon Anishta Babooram, la ministre l'aurait convoquée dans son bureau pour lui demander de prendre des notes et de contacter des personnes de sa circonscription rencontrant des difficultés avec les crèches. Elle précise qu'il s'agissait de tâches administratives.«Kan li pe dir mo'nn dir pa mo travay sa. li fos. Li pa donn mwa travay akoz sa monn an koler. Se so senior advisor ki fer tou travay», poursuit-elle.

La junior minister affirme également que la ministre ne lui adresse plus la parole et ne lui dit même plus bonjour. Elle explique avoir pris des vacances, mais depuis janvier, Arianne Navarre-Marie ne fait plus appel à elle.

Pire encore, selon Anishta Babooram, la ministre aurait déclaré à ses officiers que la déléguée est en train de l'overshadow. «Bonzour mem li pa dir mwa. Li pe kontredir limem kan li dir pena tansion apre li dir bann zafer koumsa lor mwa.»

Malgré la tension, Anishta Babooram affirme ne pas envisager de démissionner. Elle compte cependant rencontrer le Premier ministre afin de trouver une solution et demande à être traitée comme les autres junior ministers.

«Je fais confiance au Premier ministre pour qu'il prenne les actions qu'il faut», conclut-elle.