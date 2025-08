Ile Maurice: Tensions ravivées après le meurtre d'un homme

À Goodlands, la peur et les tensions refont surface quelques jours après le meurtre de Xavier Luc Christophe, 31 ans, poignardé à mort à Résidence Ste-Claire le 27 juillet. Deux nouvelles plaintes déposées cette semaine révèlent un climat de suspicion et d'intimidation persistant dans ce quartier sensible du nord de l'île. Le jeudi 1er août, deux habitants de la localité, liés de près ou de loin à l'enquête sur ce crime, ont sollicité l'aide de la police pour des menaces présumées.

Le premier plaignant affirme avoir été la cible d'actes d'intimidation depuis qu'il a transmis aux enquêteurs de la MCIT les images de vidéosurveillance susceptibles d'éclairer les circonstances du meurtre. Selon lui, deux hommes, dont le fils du défunt, auraient été aperçus à plusieurs reprises en train de rôder près de son domicile. Il craint pour sa sécurité et celle de sa famille.

Quelques heures plus tôt, un autre habitant de la localité, également connu des forces de l'ordre, a signalé une menace explicite reçue devant la maison de sa belle-mère à Pétunia Road. Un motocycliste inconnu, dissimulé derrière un casque intégral noir, l'aurait menacé de mort : «Si to pa aret to ban rol, toi osi to pou mor parey.» Il soupçonne que cette tentative d'intimidation serait liée à ses précédents signalements à la police d'activités illicites dans le voisinage.

Ces deux signalements interviennent alors que l'enquête sur le meurtre du 27 juillet se poursuit. Le drame, survenu en pleine rue et en plein jour, avait profondément choqué la communauté locale. Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées dans cette affaire et l'enquête suit son cours sous la supervision de la Major Crime Investigation Team.

Face à cette escalade de tensions, les autorités prennent la situation au sérieux. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ces nouveaux incidents, tandis que la présence policière a été renforcée dans la région.