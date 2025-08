Dans son message, il a insisté sur la nécessité, pour tout congolais, de raviver la vigilance. Il a surtout, ouvertement, appelé à la cohésion nationale, insistant sur la mobilisation renouvelée derrière Félix Tshisekedi, Président de la République. Face aux étudiants et enseignants de l'Université des Sciences de l'Information et de la Communication, jeudi 31 juillet 2025, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a tenu un discours empreint d'engagement et de sensibilisation autour de la situation sécuritaire que traverse le pays, marquée par l'agression imposée par le Rwanda dans l'Est.

Dans son exposé, le Porte-parole du Gouvernement a largement clarifié, comme lors de sa descente, tout récemment, à l'Université de Kinshasa, la nature de cette crise trentenaire et expliqué la stratégie nationale portée le Chef de l'Etat pour restaurer la paix.

« Il n'y a pas un seul pays, un seul Gouvernement qui prône autant la paix que le nôtre. Il n'y a pas un Président de la République qui s'est autant investi dans la protection de toutes les communautés congolaises que le Président Félix Antoine Tshisekedi. Tous les jours, c'est le discours que nous tenons. Même s'il peut y avoir un problème des communautés, un Président étranger ne peut se permettre d'utiliser son armée pour aller tuer des femmes, des enfants, dans leur propre pays.

Vous avez, dans cette situation, des congolais complices du mal, qui viennent défendre ceux qui tuent leurs propres frères. Je vous ai démontré tout à l'heure qu'on ne peut pas répondre un meurtre lorsque vous estimez qu'une partie de la communauté est stigmatisée, encore que chez nous, ce n'est pas le cas parce que nous avons le Ministre d'Etat Alexis Gisaro. Pas seulement.

Nous avons de vaillants officiers dans les Forces armées qui meurent par des balles rwandaises », a indiqué le Ministre Patrick Muyaya, au sujet des revendications que brandit, si souvent, le Président rwandais, Paul Kagame, pour justifier la guerre que mène son pays en RDC. Pour lui, cette question mérite d'être comprise par les jeunes pour une bonne défense de la cause nationale.

« Il est plus que temps que les Congolais parlent du Congo, que les jeunes Congolais racontent le Congo et que les narrateurs de la paix ne soient plus étrangers à notre douleur. Aujourd'hui à l'Unisic (université des sciences de l'information de la communication), dans ce haut lieu de savoir et d'éveil, nous ne débattons pas seulement d'idées. Nous dressons une muraille contre la résignation », a insisté, dans sa communication, Patrick Muyaya Katembwe.