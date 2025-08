Ile Maurice: Froid des Mascareignes - Trois mois de bras de fer pour un compromis

Après trois mois de discussions, les employés de Froid des Mascareignes peuvent souffler : un accord global a été trouvé entre les représentants du personnel, le management et les négociateurs syndicaux. Du côté syndical, la satisfaction domine.

«Il faut dire que Sharvin Sunassee, l'autre négociateur, et moi-même n'avons pas eu la partie facile. Mais au final, tout s'est bien passé et cela dans une ambiance bon enfant et respectueuse», confieAshvin Gudday, l'un des négociateurs de la Private Sector Employees Union (PSEU).

Au terme de ces négociations, un compromis a été trouvé, combinant plusieurs aspects : hausse salariale directe de 7,5 %,révision de la grille salariale, introduction de nouveaux job descriptions ouvrant la voie à d'autres ajustements et des politiques internes améliorées pour les bonus et allowances. En cumulant l'ensemble des mesures, l'accord représente une hausse estimée à 27 % sur quatre ans. Un one-off payment viendra s'ajouter, apportant un soulagement financier immédiat aux employés.

Santé, sécurité et conditions de travail

Au-delà des aspects salariaux, la négociation a aussi porté sur les conditions de travail. «Nous avons insisté sur la santé et la sécurité au travail», précise Ashvin Gudday. Le syndicat a notamment soulevé la question du humidex, indicateur combinant chaleur et humidité, particulièrement problématique dans un environnement de port et d'entrepôts frigorifiques. Les syndicats saluent aussi l'approche du nouveau management de Froid des Mascareignes.

«Les demandes ont été largement discutées des deux côtés et chacun a pu expliquer sa position. Le management a également soulevé les difficultés auxquelles il doit faire face. Grâce à une communication ouverte, nous avons pu parvenir à un accord», souligne le négociateur de la PSEU.

Pour le syndicat, ce résultat est un signe encourageant : il prouve qu'avec du dialogue, même des négociations ardues peuvent déboucher sur des avancées concrètes pour les travailleurs tout en tenant compte des réalités de l'entreprise.

Scomat : un accord collectif avec 12 % d'augmentation salariale

Par ailleurs, c'est aussi un clap de fin pour les négociations entre la General Workshop Workers Union (GWWU) et la direction de Scomat Ltée. Après trois mois de discussions, ponctuées d'une dizaine de réunions et de trois assemblées générales, les deux parties ont signé un accord collectif d'une durée de trois ans.

Cet accord prévoit une hausse salariale de 12 %, répartie sur 2025, 2026 et 2027, avec effet rétroactif pour l'année 2025. «Les échanges ont été cordiaux et constructifs. Il y a eu une écoute des deux côtés, ce qui a permis d'aboutir à un compromis satisfaisant», souligne Ashvin Gudday, également négociateur de la GWWU, assisté par son collègue Sharvin Sunassee.

Au-delà des aspects financiers, le syndicat a insisté sur le renforcement des conditions de travail, notamment en matière de santé et de sécurité. «La sécurité des travailleurs n'est pas négociable», insiste Ashvin Gudday, citant de meilleures évaluations des risques et un encadrement accru en matière de health and safety. L'accord inclut également l'amélioration des allocations, dont les indemnités de repas et la disturbance allowance.

Des ajustements spécifiques ont été obtenus pour les employés envoyés dans les îles avoisinantes, avec des conditions d'hébergement et des allocations revalorisées. Affiliée à la General Workers Federation, la GWWU salue un accord jugé «pleinement satisfaisant» et remercie les travailleurs pour leur confiance et leur persévérance.