Ile Maurice: Savais-tu qu'hier, c'était la journée mondiale de la pastèque ?

Hier, dimanche 3 août, le monde entier célébrait un fruit star de l'été : la pastèque, ou melon d'eau chez nous. Rouge, juteuse et rafraîchissante, elle est l'alliée parfaite des journées chaudes. Mais derrière sa chair sucrée se cache une histoire étonnante et de nombreux secrets que peu de gens connaissent.

La pastèque n'est pas née dans nos supermarchés... mais en Afrique ! Les historiens pensent qu'elle est cultivée depuis plus de cinq siècles dans les zones arides d'Afrique de l'Ouest. À l'époque, ce fruit était très utile aux voyageurs : il leur permettait de transporter de l'eau sous une forme naturelle. Petit à petit, la pastèque a voyagé vers le bassin méditerranéen, l'Asie, puis le reste du monde. Aujourd'hui, elle pousse dans plus de 100 pays.

La pastèque est l'un des fruits les plus produits sur la planète. Chaque année, environ 100 millions de tonnes sont récoltées. La Chine arrive largement en tête avec 60 % de la production mondiale, suivie par la Turquie, l'Iran et le Brésil. Il existe plus de 1 200 variétés différentes : petites, géantes, rondes, allongées, vert foncé ou même à rayures claires. Et la plus grosse jamais récoltée pesait... 159 kilos !

Si la pastèque est si désaltérante, c'est parce qu'elle est composée à 92 % d'eau. C'est donc l'un des meilleurs fruits pour s'hydrater l'été. Et bonne nouvelle : elle ne contient que 30 calories pour 100 grammes. Idéale pour se faire plaisir sans culpabilité. De plus, ses fibres donnent rapidement une sensation de satiété.

La pastèque n'est pas qu'un fruit rafraîchissant. Elle apporte une bonne dose de vitamine C, qui aide à renforcer nos défenses immunitaires, et de vitamine A, bénéfique pour la vue. Elle est également riche en potassium, important pour les muscles et le coeur, et contient du lycopène, un antioxydant qui protège nos cellules.

De nombreuses façons de la déguster

Bien sûr, on adore manger la pastèque en tranches bien fraîches. Mais elle peut aussi se glisser dans des recettes créatives : salades sucrées-salées, jus, smoothies, gaspachos, glaces ou sorbets. Même son écorce peut être utilisée, par exemple en confiture ou en pickles. Les chefs s'amusent aussi avec ses pépins, riches en magnésium et en fer, que l'on peut griller pour les apéritifs.

Au rayon des curiosités, il existe au Japon une variété de pastèque... cubique! Les agriculteurs la font pousser dans des moules en verre ou en plastique. Ce format est plus facile à stocker et à couper, mais il coûte très cher : parfois plus de 100 euros l'unité.

Si la Journée mondiale de la pastèque est fixée au 3 août, c'est parce que cette date correspond au coeur de la saison, lorsque le fruit est à son meilleur. Dans plusieurs pays, on organise ce jour-là des dégustations, des concours du plus gros mangeur ou encore des sculptures artistiques sur pastèque.

Alors, même si la fête est passée, pourquoi ne pas en profiter encore aujourd'hui? Croque dans une belle tranche et savoure ce fruit qui a tout pour plaire : douceur, fraîcheur et bienfaits santé.