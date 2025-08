Exhortation responsable à la prise de conscience collective. Engagement sans réserve en faveur de la paix et de la dignité humaine. Stratégie nationale bâtie pour une garantie de non-répétition. Au cours de la cérémonie commémorative du génocide congolais perpétré pour des fins économiques (GÉNOCOST), organisé ce samedi au Mémorial de Kinshasa, le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a appelé le Parlement à voter une résolution reconnaissant les génocides en République Démocratique du Congo (RDC).

« J'appelle solennellement les deux Chambres du Parlement à examiner dans les meilleurs délais l'adoption d'une résolution officielle, proclamant au nom de la Nation, la reconnaissance des génocides commis sur notre sol. Ce ne serait pas qu'un symbole, mais un acte souverain de vérité et de mémoire », a dit en substance le Chef de l'Etat devant les chefs des institutions, des membres du gouvernement et des diplomates accrédités en RDC.

En participant à cette 3ème commémoration, le Chef de l'État a dit répondre à un triple appel : l'appel de la Mémoire, l'appel de la Dignité et l'appel de la Justice.

A la veille de l'installation d'une Commission d'enquête indépendante sur les massacres perpétrés dans la région, le Président Félix Tshisekedi a lancé un appel solennel à la communauté internationale : « Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle pour rétablir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les fondements d'une paix durable, fondée sur la mémoire et la responsabilité partagée ».

Le Chef de l'Etat a pris l'engagement de poursuivre son plaidoyer dans le cadre de la 80ème Assemblée générale des Nations Unies à New-York, aux États-Unis d'Amérique.

Bien avant le Président de la République, le Directeur général du FONAREV (Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité) et le secrétaire exécutif du CIA-VAR (Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes) ont dénoncé, chacun, les génocides congolais en cours.

La Ministre des Droits Humains, Mme Chantal Chambu Mwavita a, quant à elle, formulé une demande solennelle aux Nations Unies et aux États membres de l'Union africaine pour la création du Tribunal international spécial pour la RDC et l'instauration de la date du 2 août comme une journée internationale du GENOCOST, appelant à la mobilisation de la communauté internationale pour garantir la réparation des victimes.

A l'issue de cette cérémonie, le Chef de l'État, accompagné de la distinguée Première Dame Denise Nyakeru, s'est incliné devant la stèle dressée dans ce Mémorial. Il a ensuite allumé la flamme de la solidarité et visité le centre de documentation de ce site mémoriel.

Le FONAREV y a exposé les armes blanches dont se servent les génocidaires ainsi que les restes d'objets ayant appartenu aux victimes. Il veut construire, à terme, un musée du « Genocost. Voter une résolution reconnaissant le génocide en RDC ».