La phase finale de la 8ème édition du Championnat d'Afrique des nations Chan 2024, a mal commencé pour les Léopards de la République Démocratique du Congo, qui ont été battus, par les Harambee Stars du Kenya 1-0, dimanche 3 août 2025, dans un stade Kasarani de Nairobi, plein à craquer avec plus de 60.000 spectateurs qui assistaient dans ce match d'ouverture du groupe A.

Le sélectionneur des Léopards qui donne l'impression de n'avoir pas encore dit son dernier mot dans cette compétition, rassure que son équipe va retrouver ce qui lui manquait en deuxième match, et avec six points, les Léopards pourraient se qualifier au prochain tour. Il l'a dit à la traditionnelle conférence de presse d'après match.

« Nous n'avons pas une équipe ridicule, mais nous avons plutôt des joueurs qui sont en manque de compétition, donc on va retrouver cette compétition-là tout au long des matches. Deuxièmement, je crois qu'on fera mieux parce qu'aujourd'hui on a loupé beaucoup de balles, des ballons de but, peut-être par la fatigue, par l'inattention, par manque de concentration, et par des détails. Et ce sont ces détails-là, qu'on va corriger, et moi je crois qu'on aura une belle équipe, il nous faut six points pour se qualifier, il y a encore trois matches à disputer », a déclaré Otis Kondi, sélectionneur des Léopards de la RDC.

D'après le calendrier des Léopards, le prochain adversaire, c'est le Chipolopolo Boys de la Zambie, le 7 août. Ensuite, les Léopards vont se reposer pendant toute une semaine, avant d'affronter les Palancas Negras de l'Angola pour le compte de la troisième journée le 14 août, et enfin viendra, le choc contre le Maroc, le 17 août pour boucler la boucle. Pour Otis Ngoma, dans ce groupe à 5 équipes qu'on appelle le groupe de la mort, six points suffiraient pour passer à la prochaine étape, pourtant, il n'y aura que deux équipes qui sortiront de ce groupe. La suite le montrera mieux.

Film du match

Dans ce duel, il s'agissait d'un côté d'une équipe de la Kenya qui jouait son tout premier match dans une phase finale du Championnat d'Afrique des nations (Chan), en sa qualité de co-organisateur du tournoi 2024 avec la Tanzanie et l'Ouganda, et de l'autre côté, la République Démocratique du Congo, un adversaire expérimenté, habitué de cette compétition dont il en a gagné deux fois, à savoir en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda.

Le Kenya entraîné par l'ancienne star sud-africain, Benni McCarthy, a bien débuté le match avec le gardien Omondi dans les perches, soutenu par Sakari, Abud Omar (capitaine), S. Owino et Omija. Le milieu comprenait Manzur, Sakwa et Onyango, tandis qu'Austine et Masoud évoluaient sur les ailes, Ogam en pointe.

Otis Ngoma de son côté, a fait confiance au portier de l'AS Maniema Union, Brunel Efonge dans les abois, ainsi que ces 11 guerriers : Lise Nyembo, Agée Basiala dans l'axe, le capitaine Miche Mika, Jephté Kitambala, Ibrahim Matobo, Magloire Ntambwe, Dieu Mbiyeye, Papy Kokeleya, Kaluo Mokonzi, et Osée Ndombele.

Parmi les temps forts, l'on a noté celle de la République Démocratique du Congo qui a ouvert le score dès la 5e minute de jeu par Jephté Kitambala, mais le but validé, sera ensuite annulé après vérification VAR pour hors-jeu. Quelle déception !

Et bien, le Kenya va profiter ce signal fort envoyé par les Léopards pour se réorganiser progressivement jusqu'à trouver son rythme, créant plusieurs occasions de but avant la pause. Alors qu'on s'approchait d'une première mi-temps de score vierge (0-0), Austine Odhiambo (45+2'), s'illustre dans la surface de réparation congolaise, déborde deux défenseurs avant de marquer d'un tir précis, offrant au Kenya une avance précieuse à la pause.

A la reprise, Otis Ngoma se précipite de faire des changements sans même attendre le coup d'envoi de cette deuxième partie, des changements qui du reste, n'apporteront rien, rien du tout, en dépit de quelques occasions de buts, à l'instar de Horso Muaku (75e min), sans réussite. Les autres occasions, c'est le gardien kenyan Byrne Omondi qui s'est imposé avec autorité, réalisant des arrêts déterminants.

Dans les dernières minutes de jeu, le Kenya a procédé à plusieurs remplacements tactiques (Muchiri, Nabwire, Erambo, Kibwage, Stanley) pour sécuriser son avantage. Et c'est ce qui sera fait malgré les 7 minutes de temps additionnel. Score final du match 1-0 en faveur du Kenya, la RDC tombe.

Une victoire qui marque un exploit pour le Kenya, devenant le troisième participant débutant à gagner son match d'ouverture. Une performance qui lance parfaitement leur campagne dans ce qui est leur tout premier CHAN.

Le sélectionneur Benni McCarthy a salué le courage de son équipe, notamment la performance décisive d'Odhiambo (homme du match) et le travail de disruption au milieu de terrain de Manzur. Pour la RD Congo, habituée au succès, cette défaite prolonge son absence de victoire en CHAN pour la cinquième rencontre consécutive.