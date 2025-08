Ile Maurice: Initiative musicale féminine célébrant la diversité de l'océan Indien et du Mozambique

L'Institut français de Maurice (IFM), en partenariat avec OXIDE Consulting Agency, a lancé le projet innovant ASSA OI, une résidence musicale inédite réunissant des femmes artistes venues de l'océan Indien et du Mozambique. Ce projet ambitieux vise à promouvoir la créativité féminine dans une région riche en diversité culturelle, tout en renforçant les échanges entre les différentes nations.

Du 4 au 9 août, à OBOE, Pereybère, les artistes sélectionnées se retrouveront pour cocréer un répertoire original sous la direction d'une coach musicale et scénique originaire de La Réunion. Ce processus de résidence aboutira à un concert le 16 août à l'IFM, marquant l'aboutissement de leur travail collectif. L'objectif est de faire rayonner cette création au-delà des frontières régionales, avec des tournées potentielles en Afrique et à l'international.

Par ailleurs, un atelier de partage d'expériences se tiendra le 14 août au Theatre, Film and Performing Arts Lab de l'université de Maurice. Cet échange vise à inspirer les jeunes femmes, étudiants et professionnels de la musique, en mettant en avant l'importance de la sororité et de l'inclusion dans l'industrie musicale. Le projet ASSA OI s'inscrit dans une démarche pour favoriser les échanges artistiques régionaux et créer des opportunités pour les femmes créatrices.

Soutenu par des partenaires publics et privés, dont la fondation Music in Africa, il témoigne d'un engagement collectif pour une scène musicale plus équitable et représentative. Selon Kimberly Oxide, directrice de OXIDE Consulting Agency, «ASSA OI est un point de rencontre entre différentes sonorités, profils et pays, illustrant que la diversité et la complémentarité peuvent bâtir une industrie musicale plus inclusive».

Anaïs Robert, de l'IFM, souligne pour sa part que ce projet est un véritable manifeste pour la reconnaissance des talents féminins. Avec une billetterie accessible à Rs 500, cet événement incarne une véritable sororité musicale, invitant à écouter des voix souvent marginalisées. Plus qu'un simple projet artistique, ASSA OI est une déclaration d'espoir pour une scène culturelle plus égalitaire dans l'océan Indien et au Mozambique.