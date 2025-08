Tunisie: Pleins feux sur Mohamed Ali Boukhris - Une pépite est née à Valladolid

Passer de portier à brillant piston du milieu n'est pas à la portée de tout le monde.

Formé du côté de l'académie de l'Association Sportive de Djerba, Mohamed Ali Boukhris, natif de 2009, est ensuite parti en Espagne pour tenter sa chance dans un club de renom. Ce choix a suscité des interrogations, voire des doutes au moment du départ du joueur avec deux questions majeures : quelles attentes pour un joueur de 14 ans ? Percera-t-il et sera-t-il capable de s'ancrer en Espagne? La réponse n'a pas tardé.

Après un premier test à l'Atlético de Madrid, il a fini par rallier Valladolid, club qui lui a permis de tracer son sillon et de monter en gamme. Deux ans lui ont ainsi suffi pour s'imposer dans les équipes des jeunes du club espagnol et de prouver qu'il peut incarner l'avenir du club.

Une reconversion spectaculaire

Dans son club tunisien d'origine, l'ASD, son gabarit intéressant lui avait ouvert les portes des buts de l'équipe insulaire. Bref, il était promis à une carrière de gardien de but. Et ce faisant, à ses débuts, ses réflexes, sa souplesse et son autorité dans sa zone lui ont permis de se distinguer.

Ambitieux, le jeune Boukhris rêvait d'Europe et il tenta donc l'aventure. Et à Valladolid, les techniciens en place ont jugé que son physique et ses qualités techniques lui permettraient de s'exprimer beaucoup mieux en tant que joueur de champ, au poste d'axial d'abord, puis de piston ensuite, sorte de sentinelle qui quadrille et ratisse large.

Ce changement de registre et de passage au milieu de terrain, au coeur du jeu, a fonctionné avec Boukhris qui a percé chez les Cadets de Valladolid en attendant de passer à présent chez les juniors et de finalement signer son premier contrat professionnel. Ce serait assurément un virage et un tournant pour un joueur qui pourrait à terme, être repéré par la DTN et envisager une carrière au sein du Team Tunisie.