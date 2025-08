Tunisie: Fin de préparation mouvementée au CAB - Mauvais présage

Cela fait 4 ou 5 saisons que les Cabistes entament le championnat avec les mêmes problèmes.

En effet, il y a eu d'abord Sofiene Hidoussi sous l'ère Abdessalam Saidani, puis successivement Mokhtar Trabelsi, Karim Touati, Ratko, Imed Ben Younes, Sami Gafsi et aujourd'hui de nouveau Sofiene Hidoussi, mais cette fois-ci, avant-même le démarrage de la compétition qui étaient contraints de quitter le CAB prématurément.

Les mauvais résultats ont eu raison de tout ce beau monde. Toutefois, le départ précipité de Hidoussi, une semaine avant le déplacement à Metlaoui pour le premier match du nouvel exercice, a pris de court les supporters cabistes.

On savait que l'ambiance qui régnait au sein du club ces derniers temps n'était pas des plus sereines ! On a appris d'une source proche du CAB que ça n'allait pas fort entre l'entraîneur et le joueur Ahmed Amri.

De cette «affaire», le compte à rebours de la démission de l'entraîneur a commencé. Mais, en réalité, l'incompatibilité d'humeur également entre staff technique et comité directeur ne date pas d'aujourd'hui.

Seulement les rapports étaient dominés par l'hypocrisie si l'on croit notre source. Sur un autre plan, la programmation du match contre El Ahly SC n'était pas appropriée, un match que Hidoussi s'est vu obliger de disputer, mais sans Ahmed Amri.

Cet écart de la formation de l'attaquant nordiste n'a pas été du goût du président du CAB, semble-t-il. La rupture était devenue inévitable. Outre ces différends, Alhassan Kante et Abdou Seydi ne font plus partie de l'effectif laissant ainsi un grand vide dans l'équipe que Hidoussi n'a pas apprécié.

Si le premier a signé une licence au profit du Club Simba de Tanzanie et a rapporté du pécule au CAB, en revanche la destination du second reste un mystère puisque jusqu'ici motus et bouche cousue. Rien n'est clair dans la gestion du Club! Le public «jaune et noir», qui s'est investi corps et âme dans la campagne de collecte de fonds pour au moins réduire le déficit à défaut de réunir le crédit de 2, 7 millions de dinars, ne mérite pas de voir son équipe favorite dans une pareille situation.

Les dirigeants de ce grand club n'ont, apparemment, pas retenu la leçon des déceptions précédentes. Le président actuel, qui a reçu par message la démission de S. Hidoussi selon ses dires, a déclaré par la même occasion que Mohamed Mkacher pourrait devenir le prochain entraîneur du CAB.

On comprend mieux maintenant qu'il y avait quelque chose qui se tramait dans les coulisses bien avant cette démission qu'on croyait venue sur un coup de tête?! Dommage de se comporter de cette manière! Maintenant que le mal est fait, il va fallait recoller les morceaux surtout au niveau mental des joueurs. D'ailleurs, l'entraîneur-adjoint, Fakhreddine Jaziri, n'a pas manqué, à l'issue de la défaite contre l'ESS en amical de déclarer que le moral de l'équipe en a pris un coup.

Des tests en deçà des espérances!

Les Cabistes ont disputé une série de matches amicaux pour «asseoir» les automatismes appropriés aux qualités et faiblesses des joueurs. Le staff technique a donc fait tourner l'effectif pendant les tests contre l'ASS, l'ASM, l'EN de Mauritanie, l'équipe U23 d'Irak, El Ahly SC et l'ESS pour constituer la formation susceptible d'entamer la nouvelle saison.

Seulement, plus on jouait et plus on perdait. Quatre défaites en tout. Il faut reconnaître que les mouvements opérés dans le groupe ont carrément été un facteur de perturbation, de déstabilisation.

Malgré une préparation qui a commencé relativement tôt, dès le 25 juin, on n'a pas vu une équipe bizertine bien en jambes comme elle devrait l'être! Les recrutements effectués, à savoir Timi, Berrima, Mehri notamment et les retours de Yassine Kchok, Aalaeddine Dridi et Azib n'ont pas donné jusqu'ici le plus escompté en cet avant-saison, même s'il est encore prématuré et qu'il ne s'agit que de rencontres amicales.

Les départs des attaquants Kallil Balbouz et Zied Aloui vont- ils être regrettés plus tard? La réponse ne tardera pas à venir...