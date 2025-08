Tunisie: Lotfi Bouchnak au Festival International de Hammamet - Toujours dans l'air du temps

Adulé par tous, il a répondu largement aux attentes de son auditoire, le temps d'une soirée grandiose. Toutes générations confondues, le public s'est rué vers son concert : des familles, jeunes et moins jeunes ont chanté haut et fort ses tubes les plus célèbres.

Une icône de la musique tunisienne et arabe, Lotfi Bouchnak s'est emparé de la scène de l'amphithéâtre de la ville de Hammamet pour son rendez-vous incontournable presque annuel avec son très large public. Le monument du Tarab qu'on ne présente plus s'est donné à coeur-joie pour un live des plus inoubliables dans la nuit du 31 juillet 2025. Il était vêtu d'habits traditionnels sobres et authentiques, avec sa voix raisonnante et son oud, entouré de ses musiciens hors pair. La magie a vite opéré, toujours fidèle à lui-même, à son empreinte et son univers.

Dans une scénographie, truffée de lumière, l'idole apparaît sur scène avec «Ouassla», enchaînant avec d'autres morceaux tels que «Ahna El Joud», «El Ain Elli Matchoufekchi», «Tebda Lahkaya», clôturant avec «Ya Lella Winek». Environ 16 chansons ont conquis le public présent. Le virtuose, assis, manie tout un univers musical dans l'enceinte de ce lieu magique. Une musique qui épouse totalement l'endroit ensorcelant.

Adulé par tous, il a répondu largement aux attentes de son auditoire, le temps d'une soirée grandiose. Toutes génération confondues, le public s'est rué vers son concert : des familles, jeunes et moins jeunes ont chanté haut et fort ses tubes les plus célèbres, alternant ainsi répertoire nouveau et ancien.

Lotfi Bouchnak était à l'affût des demandes et propositions diverses du public. Il maniait son répertoire habilement, changeait les morceaux et offrait ce que les mélomanes présents attendaient. Deux heures de musique et de Tarab non-stop pour un public totalement charmé. Fidèle à son art, Lotfi Bouchnak a garanti une immersion unique. Il a chanté l'amour, la femme, la liberté, la vie et la paix.