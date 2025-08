Tunisie: Un leitmotiv confirmé - La jeunesse, colonne vertébrale du projet du Président Kaïs Saïed

La Tunisie se trouve, désormais, en pleine dynamique pour concrétiser les objectifs tracés et fixés par le Président de la République dans son projet pour le développement social et économique du pays, appelé, plus que jamais, à relever les défis posés par les obligations quant à la réalisation de la croissance économique, tout en respectant le volet social dans l'approche prônée par l'Etat.

Il faut reconnaître que le pays se trouve à la croisée des chemins et passe par des moments historiques exigeant des différents responsables d'être à la hauteur de leurs devoirs, surtout que la Tunisie mène, depuis des mois, une guerre sans merci pour la libération de la patrie nécessitant une mobilisation totale de toutes les forces vives du pays, plus particulièrement toute personne assumant des responsabilités d'ordre national ou régional.

Cela nous amène à mettre en exergue le souci, maintes fois réitéré par le Chef de l'Etat, d'accorder une place prépondérante aux jeunes générations afin de participer à la gestion de la chose publique en assurant, clairement, que les jeunes cadres sont prêts à assumer les hautes fonctions et les hautes responsabilités.

Il ne faut pas oublier que les jeunes compétences n'attendent que d'être appelées à la barre pour remplacer les forces archaïques, sans oublier l'enthousiasme exprimé par le Président de la République en faveur de la jeunesse, notamment le jour où il a reçu, à la fin du mois de mai, deux jeunes hommes originaires de Mezzouna et de Bizerte.

En effet, le Président, Kaïs Saïed a crié haut et fort, à cette occasion, que la jeunesse tunisienne est animée d'une mentalité de patriotisme et de dévouement, ainsi que son aptitude à remplacer ceux qui qui rament à contre-courant et freinent le bon fonctionnement des rouages de l'Etat.

«C'est avec les bras et l'esprit des patriotes libres que se construisent l'histoire, les grandes épopées et les gloires». En effet, le Président Kaïs Saïed ne cesse de répéter qu'il demeure hautement convaincu de la nécessité d'accorder plus de place aux jeunes et leur permettre de contribuer à l'oeuvre du développement durable et global conformément aux attentes et aux aspirations du peuple.

Rappelons à ceux ayant la mémoire courte que le Chef de l'Etat a réussi un véritable plébiscite aussi bien lors de la présidentielle de 2019 qu'à celle de 2024, grâce au vote massif des jeunes convaincus de la justesse de ses vue et de son projet de société, d'où le triomphe obtenu dès le premier tour avec 37% des jeunes.

Toutes ces données laissent entendre qu'il est impératif d'ouvrir la voie aux jeunes avides de jouer un rôle central dans la vie de la société et d'assumer pleinement leurs responsabilités en prenant le relais des personnes ayant montré leurs limites et fait preuve de défaillances et de non-respect des engagements en faveur du peuple. Cela est valable pour les jeunes qui attendent leur heure pour reprendre le flambeau et devenir actifs au vrai sens du terme en participant efficacement à l'écriture des pages d'avenir de la Tunisie.

Le Président Kaïs Saïed réitère ainsi sa volonté de se débarrasser de ce qu'on appelle les «bras cassés» et d'intégrer, au plus vite, les jeunes au processus du développement dans la mesure où ils sont appelés à être le pilier essentiel pour l'édification de la Tunisie de demain et répondre aux aspirations du peuple pour une vie émancipée et prospère.