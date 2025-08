Afrique: Regards cinématographiques à Hammamet - Une Tunisie à l'écran, un public en dialogue

Ce mini-cycle se veut un espace de respiration critique autour d'un cinéma tunisien en mouvement, affranchi des formats convenus, souvent indépendant, toujours habité par l'urgence de dire.

Les 5 et 6 août, le Centre culturel international de Hammamet invite le public à une expérience cinématographique en plein air dans son Jardin des arts. Deux soirées, deux rendez-vous sous les étoiles pour interroger notre époque, notre pays, nos corps, nos silences... dans un cadre propice à l'écoute et au débat. Intitulé « Regards Cinématographiques », ce mini-cycle se veut un espace de respiration critique autour d'un cinéma tunisien en mouvement, affranchi des formats convenus, souvent indépendant, toujours habité par l'urgence de dire.

Le mardi 5 août, la parole sera donnée à la forme courte. Trois jeunes cinéastes -- Selma Hobbi, Farès Naânaâ et Inès Arsi -- proposent un regard nuancé sur des réalités multiples : dans «Le Sentier de Aïcha», une femme marche entre héritage et émancipation ; «Makun» explore un ailleurs intérieur, entre vide et réinvention : «Flesh and Blood» interroge l'intime dans ses zones les plus troublées. Trois films courts, trois univers puissants, trois récits au féminin pluriel, portés par une écriture exigeante.

Le lendemain, mercredi 6 août, place à une première projection très attendue : «WED» de Habib Mestiri. Un long-métrage de 75 minutes, tourné en 2024, qui plonge dans les paradoxes du lien conjugal dans la Tunisie contemporaine. Par-delà l'histoire qu'il raconte, «WED» s'affirme comme un geste de cinéma, une prise de position esthétique et politique.

Chaque projection sera suivie d'un échange avec les réalisateurs et équipes des films, dans un esprit de dialogue ouvert entre créateurs et spectateurs.

Par cette initiative, le Centre culturel international de Hammamet poursuit sa mission : faire du cinéma non seulement un art à voir, mais un langage à partager. Regards Cinématographiques n'est pas une simple vitrine, c'est une invitation à penser ensemble le présent à travers l'objectif des autres.