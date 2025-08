Tunisie: Basketball/En marge de la participation du Cinq national au championnat arabe - Lorsqu'on brade le prestige national

Le championnat arabe, qui devait se dérouler en Tunisie, à Radès plus exactement, a été délocalisé à Bahreïn. Personne n'a compris les raisons de ce changement. Toujours est-il que ce tournoi à sept, qui a été intéressant à suivre, a été enlevé par l'Algérie.

Les Algériens ont visiblement accordé de l'importance à cette compétition inter-arabe. D'entrée, face à une équipe tunisienne qui avait des difficultés à trouver ses marques, elle a assuré l'essentiel. Elle a souffert, mais a tenu bon de bout en bout.

Dès lors, Il n'y avait presque plus de suspense, après cette victoire des Algériens face à leurs homologues tunisiens. Certes, il y avait une forte résistance des sélections égyptienne et qatarie, mais ce sont les deux formations du Maghreb arabe qui finirent en tête, avec l'avantage préservé d'entrée des Algériens qui remportèrent le tournoi.

Sans réelle préparation !

L'équipe de Tunisie n'a pas réellement préparé ce rendez-vous. Un stage furtif en Turquie, qui aurait pu se dérouler en Tunisie et un plongeon mal calculé qui a, d'entrée, remis en question la qualité de cette préparation. La Fédération Tunisienne de Basket-ball n'a pas su s'y prendre à temps et, comme d'habitude, du côté du service chargé de superviser et d'assister pour la bonne préparation de l'élite, aucune réaction pour inciter à plus de rigueur.

En fin de compte, la sélection nationale s'est servie des rencontres de ce tournoi, pour se bonifier au fur et à mesure de la compétition et présenter un visage plus conforme à la valeur de cette discipline entre nos murs. La tutelle, qui savait que cette fédération était dirigée par un comité provisoire, aurait dû se rapprocher davantage et prendre en charge la direction des opérations pour traverser cette période difficile.

On oublie que l'on finira par demander des comptes à la tutelle. Il s'est avéré que les fédérations, dont les comités sont provisoires (et il y en a en grand nombre), ont un rayon d'action fort limité. Cette situation bancale ne favorise aucune initiative auprès des sponsors. La fin de la compétition nationale a également laissé des traces. Cela s'est vu. Nos joueurs manquaient de rythme et ont éprouvé des difficultés pour retrouver leurs marques d'entrée.

Des progrès à prendre en compte

De toutes les façons et sachant que deux listes seront en concurrence pour les élections du futur comité directeur, il est à espérer que l'on a bien vu les progrès des sélections qui ont pris part à cette compétition qui a eu lieu au Bahreïn. Les progrès effectués par les uns et les autres sont en effet assez clairs pour inciter au travail rigoureux. Indépendamment du fait que notre sélection a sans doute besoin de sang neuf. L'Algérie, le Qatar, l'Egypte, bien sûr, ne seront plus bons à prendre. Leurs progrès ont été évidents.