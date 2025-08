Tunisie: Les migrants, maîtres de leur avenir

Ceux qui se demandent où se positionne la Tunisie, ces derniers temps, par rapport à l'épineuse question de la migration irrégulière, en cette époque où les crimes abominables de l'occupation sioniste et le silence compromettant des Américains et de l'Union européenne ne font que renforcer et encourager Netanyahu et ses sbires à enfoncer encore le clou, doivent reconnaître publiquement que leurs analyses sont erronées, précipitées et absurdes.

Et déclarer ouvertement qu'ils ont, de nouveau, raté le coche et rendre hommage à la Tunisie pour sa fidélité à ses engagements, son attachement à son approche spécifique du traitement de la question de la migration illégale et son action militante afin que nos «hôtes» soient entourés des meilleures conditions d'un séjour décent en Tunisie dans l'attente de voir les organisations internationales spécialisées traiter leurs dossiers sur la base des normes mondiales en vigueur dans les pays où les droits de l'homme sont scrupuleusement respectés.

Pour la Tunisie du 25 juillet qui n'a de leçons à recevoir de personne et qui n'a aussi de leçons à donner à personne, la question de la migration clandestine, considérée comme un dossier national prioritaire, ne peut être résolue que dans le cadre d'un partenariat afro-européen concerté et prenant en considération les intérêts des immigrés, ceux des pays de passage et aussi les contraintes des contrées où ils désirent s'installer.

En recevant jeudi 31 juillet, Mme Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres italien, le Chef de l'Etat a réaffirmé l'attachement de la Tunisie à ses constantes fondamentales et son engagement irréversible à respecter ses promesses concernant le traitement hautement humain dont bénéficient les migrants, conformément aux normes internationales en la matière basées essentiellement sur le respect de l'intégrité physique de ces derniers, de leur droit à la dignité et à décider par eux-mêmes de leur avenir.