Afrique: Jeux africains scolaires - L'Algérie préserve sa première position au tableau des médailles après la 8e journée

Alger — L'Algérie a conservé sa première place au classement des médailles des 1ers Jeux africains scolaires (JAS 2025), après les finales de la 8e journée, dont les compétitions ont eu lieu dimanche en soirée dans les villes de Annaba, Constantine et Sétif.

Les finales de cette 8e journée ont été bénéfiques aux athlètes algériens qui ont porté le total de médailles à 223 unités, réparties en 97 or, 73 d'argent et 53 de bronze, suivie de l'Egypte avec 110 médailles (58 or, 30 argent, 22 bronze) et de la Tunisie avec un total de 141 médailles (28 or,63 argent, 49 bronze), selon le tableau officiel publié par le comité organisateur.

Le Tchad conserve aussi sa quatrième place avec 5 médailles d'or, 1 d'argent et 3 de bronze, suivi du Nigeria (4 or, 7 argent, 8 bronze), puis du Kenya (3or, 1 argent et 4 bronze), de la Namibie (2 or, 5 argent, 15 bronze), du Ghana (2 or, 3 argent, 6 bronze), de la Gambie (2 or, 3 argent, 4 bronze), du RD Congo (1 or, 4 argent et 3 bronze), du Bénin (1 or, 2 argent).

Suivent ensuite la Côte d'Ivoire (1 or, 1 argent et 7 bronze), de la République centrafricaine (1 or, 1 argent), le Congo (1 or, 3 bronze), l'Angola (1 or, 1 bronze), le Rwanda (1 or, 1 bronze), la Libye (2 argent, 5 bronze), Madagascar (2 argent, 1 bronze), le Gabon (1 argent, 8 bronze), l'Ouganda (1 argent, 1 bronze), Djibouti (1 argent), Eswatini (4 bronze), Sao Tomé-et-Principe (3 bronze), la Guinée (2 bronze), le Togo, l'Afrique du Sud et la Zambie (2 bronze chacun).

Six autres pays se partagent la 27e place avec une médaille de bronze chacun: Comores, Lesotho, Mauritanie, Sud-Soudan, Sénégal et Zimbabwe.

En ce qui concerne les disciplines ayant le plus contribué au palmarès de l'Algérie, c'est la lutte qui arrive en tête, avec 29 médailles (17 or, 10 argent, 2 bronze), viennent ensuite, le Judo (14 or, 9 argent, 6 bronze), la Boxe (13 or, 1 argent), la Gymnastique (10 or, 8 argent, 4 bronze), l'athlétisme (7 or, 8 argent, 6 bronze), le Tae Kwondo (7 or, 5 argent et 1 bronze), la Natation (6 or, 11 argent, 14 bronze), le Kung-fu Wushu (6 or, 6 argent), le beach canoé (4 or, 4 argent), l'Equitation (4 or, 1 bronze), le Cyclisme (3 or, 2 argent, 3 bronze), le Beach-volley et handball (2 or chacun), le Badminton (1 or, 1 argent, 4 bronze), l'Aviron de mer (4 argent, 1 bronze), l'Escrime (1 argent et 7 bronze), le basket 5x5 (1 argent), le Tennis de table (1 bronze).

Les compétitions de cette première édition des Jeux africains scolaires se poursuivent ce lundi, pour leur 9e journée consécutive.