Algérie: Université d'Oran 2 - Près de 5.000 places pédagogiques pour les nouveaux bacheliers

ORAN — L'Université d'Oran 2 Mohamed-Benahmed prévoit d'accueillir près de 5.000 nouveaux bacheliers dans les différentes filières et spécialités proposées pour l'année universitaire 2025-2026, selon la direction de la communication et des relations extérieures de l'Université.

La nouveauté de cette année concerne l'ouverture d'une nouvelle spécialité en licence, à savoir la langue italienne, fruit d'une collaboration avec l'Université de Pérouse (Italie) et le département de langue italienne de l'Université de Blida 2.

Par ailleurs, l'Université d'Oran 2 assurera des formations pour les enseignants des trois cycles scolaires dans le cadre de l'Ecole normale supérieure, via la Faculté des langues étrangères. Il s'agira de formations pour les enseignants du primaire en langue française (plus de 70 places pédagogiques), et en langue anglaise (plus de 100 places pédagogiques), selon la même source.

Des formations seront également dispensées pour les enseignants du moyen en anglais (70 places pédagogiques) et les enseignants du secondaire, avec plus de 150 places pédagogiques, dont 70 en langue allemande et 90 en langue espagnole.

Concernant le double diplôme en Sciences Politiques + Langue Anglaise, lancé l'année dernière en coopération entre la Faculté des langues étrangères et la Faculté de droit et sciences politiques, de nouveaux étudiants seront admis cette année, tandis que la première promotion poursuivra sa formation en deuxième année, selon la même source.