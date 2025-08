Afrique du Sud: Guerre commerciale - Le pays reste prudent face aux nouvelles taxes américaines

Faute d'accord commercial avec Washington, l'Afrique du Sud héritera de 30% de taxes américaines. Des nouvelles taxes douanières « très punitives » selon le président Cyril Ramaphosa, qui entreront en vigueur à la fin de la semaine. À quelques jours de l'échéance, le ministre des Affaires étrangères et celui du Commerce ont organisé une conférence de presse commune ce lundi 4 août pour annoncer leur stratégie, alors que 30 000 emplois sont en danger et que les négociations continuent.

« Personne n'est à blâmer », une phrase largement répétée pendant cette conférence de presse, d'abord par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Parks Tau. « Il s'agit de négociations très complexes, certainement sans précédent. À ce stade, nous devons nous concentrer sur la tâche à accomplir et non sur la recherche des responsables », explique-t-il.

Puis Ronald Lamola, le ministre des Affaires étrangères, s'est exprimé, alors que la diplomatie sud-africaine est parfois remise en question ici en Afrique du Sud, notamment au sein du gouvernement de coalition. « On parle de notre économie. Ce n'est pas le temps des calculs politiques, que ce soit dans l'opposition, ou au sein du gouvernement d'union nationale, note-t-il. Nous devons tous parler d'une seule voix. Et puis on ne peut pas simplement blâmer l'Afrique du Sud, il s'agit d'un phénomène mondial. »

Une volonté de rassurer

Comme une volonté de rassurer pour ne pas céder à la panique. Mais l'échéance approche, et l'Afrique du Sud lance donc un programme d'aide aux producteurs, précise Willem Van Der Spuy, responsable des exportations. « Grâce à ce bureau d'assistance, nous mettrons les producteurs en relation avec des ambassades et avec des acheteurs potentiels afin de pénétrer de nouveaux marchés. Mais aussi, de manière générale, afin que le pays diversifie ses exportations », précise-t-il.

Parmi les marchés que l'Afrique du Sud regarde particulièrement figurent les autres pays africains, l'Asie et le Moyen-Orient.