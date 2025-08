Sénégal: BRVM - Début de semaine baissier pour toutes les activités du marché

Le début de semaine a été dans l'ensemble baissier pour les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Au terme de la séance de cotation du lundi 4 août 2025, la valeur totale des transactions s'est ainsi repliée à 617,014 millions FCFA contre 1,060 milliard de FCFA le vendredi 1er août 2025.

Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 69,516 milliards, en passant de 12 071,675 milliards de FCFA la veille à 12 002,159 milliards de FCFA ce 4 août 2025.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 30,092 milliards, en situant à 10 525,353 milliards de FCFA la veille à 10 555,445 milliards de FCFA ce vendredi 1er août 2025.

L'indice BRVM Composite a régressé de 0,58% à 311,29 points contre 313,10 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,55% à 150,65 points contre 151,49 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a cédé 0,83% à 128,20 points contre 129,27 points précédemment.

Pour la deuxième journée consécutive, le titre SAFCA (plus 6,98% à 920 FCFA) occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivi respectivement par Sicor Côte d'Ivoire (plus 2,80 % à 3 300 FCFA), BOA Niger (plus 2,24% à 2 510 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 1,75% à 580 FCFA) et NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 1,69% à 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,91% à 2 210 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,85% à 1 250 FCFA), Oragroup Togo (moins 3,64% à 1 590 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 2,85% à 16 515 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 2,13% à 2 300 FCFA).