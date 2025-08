Sénégal: Prière de « Bawnaan » pour une bonne pluviométrie

Face à un déficit pluviométrique alarmant, les autorités religieuses de Tivaouane ont organisé, hier, une prière collective appelée « Bawnaan » pour implorer la clémence divine. À l'appel du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, la cérémonie s'est tenue à Khalkhous, lieu habituel des grandes prières de Tabaski et Korité.

La séance a débuté par la récitation intégrale du Coran, suivie de deux « rakaas » surérogatoires et d'un sermon de l'imam Ngagne Diop. Drapé d'un châle retourné en signe d'humilité, ce dernier a imploré Dieu d'ouvrir les vannes célestes, tout en rappelant que le manque de pluie pouvait être causé par les péchés répandus dans la société : refus de s'acquitter de la zakat, les pratiques usuraires, l'irrespect envers les parents, ou encore les comportements immoraux relayés par les médias.Les guides religieux, notamment Serigne Mame Ousmane Sy et Serigne Habib Sy Mansour, ont exhorté les autorités à suspendre pendant 48 heures certaines activités contraires à l'éthique islamique dans les lieux publics. Ils ont aussi appelé les jeunes à la repentance, demandant à l'État et aux internautes de faire preuve de retenue dans les propos et actions. Sur le terrain agricole, les inquiétudes sont vives.

À pareille époque, en 2024, plus de 500 mm de pluie avaient déjà été enregistrés. Cette année, seules trois pluies ont été notées, pour un cumul de moins de 150 mm dans les six stations du département, selon les services agricoles. Ndèye Faye, productrice, confie qu'elle n'a toujours pas pu semer, faute d'humidité suffisante. Malgré tout, elle garde l'espoir de voir la situation s'améliorer d'ici le mois d'octobre prochain, grâce à un possible prolongement des pluies dû aux effets du changement climatique.