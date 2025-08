Sénégal: Les maires de Ngaye Mékhé et El Mina décident de créer une 'alliance territoires' pour renforcer leurs liens

Les communes de Ngaye Mékhé et d'El Mina ont décidé de mettre sur pied une alliance des territoires, pour renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, a appris l'APS d'un communiqué conjoint sanctionnant la visite d'une délégation des élus sénégalais ayant séjourné récemment dans ce pays voisin.

Le document conjoint signé par les maires des deux collectivités, sénégalaise et mauritanienne, relève qu'à l'issue des entretiens avec plusieurs autorités, "les deux maires ont décidé de mettre en place une Alliance territoires pour le renforcement des liens d'amitié, de fraternité et de coopération la Mauritanie et le Sénégal".

La mission officielle de la commune sénégalaise de Ngaye Mékhé, conduite par son maire, Magatte Wade, a séjourné à El Mina, une commune de la wilaya de Nouakchott Sud (Mauritanie), du 27 juillet au 2 août 2025, dans le cadre d'un jumelage entre les deux collectivités locales, remontant à 2023, selon le communiqué transmis à l'APS.

La délégation de Ngaye Mékhé, comprenant des membres du bureau municipal et de conseillers municipaux, a été accueillie par le maire d'El Mina, Moussa Abdellahi, hôte de cette semaine d'échanges, de dialogue et de partage d'expériences.

La mission s'inscrit dans une dynamique de diplomatie économique via le dialogue des territoires, dans l'optique de renforcer la coopération Sud-Sud à l'échelle des collectivités locales.

Lors de son séjour, la délégation sénégalaise a rendu des visites de courtoisie au Hakem d'El Mina et au Wali de Nouakchott Sud.

Les élus sénégalais ont eu aussi des séances de travail avec le conseil municipal, les services techniques, les représentants de la société civile et les populations locales.

Ces échanges ont permis d'identifier des axes de coopération entre les deux parties, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, de la gestion environnementale, de l'attractivité économique et de l'aménagement urbain.

La délégation a également visité plusieurs infrastructures de la commune d'El Mina, y compris des équipements en cours de réalisation, dans le cadre du Programme de modernisation de Nouakchott, salué pour son niveau d'exécution avancé et son impact structurant sur le cadre de vie.

Sur le plan institutionnel, les deux maires ont été reçus par plusieurs autorités nationales mauritaniennes, dont le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, Mohamed Salem Merzoug.

Ce dernier a salué "l'exemplarité de la coopération mauritano-sénégalaise" et "l'engagement des deux chefs d'État, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Bassirou Diomaye Faye, en faveur de l'intégration sous-régionale".

Il a félicité les élus locaux pour cette initiative qui, selon lui, s'inscrit pleinement dans les orientations stratégiques de développement des deux pays.