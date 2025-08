Cote d'Ivoire: Lakota - Élections apaisées - Sam Wakouboué sensibilise les femmes de Toutouko

Faire des prochaines élections présidentielles un rendez-vous de paix et de cohésion. Tel est l'appel lancé par Sam Wakouboué, Directeur de la Communication au ministère des Affaires Étrangères, parrain de la fête des Mères organisée le 26 juillet 2025 à Toutouko, un village de la sous-préfecture de Niambézaria, dans le département de Lakota. Devant ses filleules réunies pour l'occasion, le parrain a mis l'accent sur l'importance du climat de paix autour du scrutin à venir, alors que les tensions politiques commencent déjà à s'exacerber. « Nous sommes à trois mois des élections présidentielles.

Beaucoup de choses se disent, mais je suis venu vous inviter à la paix. Je vous exhorte à cultiver un esprit d'apaisement durant cette période électorale », a-t-il déclaré avec fermeté. M. Wakouboué a rappelé que la région de Lakota est trop souvent associée à des épisodes de violence en période électorale, avec la complicité silencieuse voire active de certaines femmes qui encouragent parfois les hommes à s'affronter. « Il est temps de dire non à cette culture de la confrontation. Je ne veux pas entendre parler de palabres à Toutouko. Refusez les divisions, restez loin des querelles politiques.

Nous sommes une communauté unie, restons-le ! », a-t-il insisté. Selon lui, les acteurs politiques savent, entre eux, trouver des compromis. Il est donc essentiel que les populations, et en particulier les femmes et les jeunes, ne se laissent pas entraîner dans des affrontements inutiles. « Lakota a été classée zone rouge lors des précédentes élections. Cette fois, faisons le choix de la paix. Je suis venu vous demander pardon et vous appeler à être des artisans de réconciliation », a-t-il plaidé, dans un message également adressé à la jeunesse de Toutouko. S'adressant directement au président des jeunes du village, il l'a exhorté à relayer ce message de paix et à encourager ses pairs à agir dans l'esprit de la cohésion sociale et de la stabilité.

Le parrain n'a pas manqué de saluer les femmes de Toutouko pour leur capacité à dépasser les clivages identitaires afin de construire un projet commun. Il a réaffirmé que le vivre-ensemble reste une valeur essentielle prônée par les dirigeants ivoiriens depuis le Président Félix Houphouët-Boigny. « La division n'apporte rien, elle freine le développement. Le parrain que vous avez choisi est un homme de paix. Restez dans cette dynamique, soyez unies », a-t-il conclu.

Les femmes de Toutouko, réunies au sein d'une association dirigée par Anassé Sopie Marie-Laure épouse Bazeli, ont justifié leur choix en faveur de Sam Wakouboué par sa constante disponibilité et son engagement en faveur de l'autonomisation des femmes rurales. Leur structure œuvre dans la culture du manioc et du palmier à huile, contribuant ainsi activement à la sécurité alimentaire et à l'économie locale.