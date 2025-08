Sénégal: Touba - Vers l'installation de chambres froides à grande capacité de stockage

Touba — Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Serigne Guèye Diop, a annoncé, lundi à Touba, la création, dès l'année prochaine, de chambres froides capables de stocker entre 20 000 et 40 000 tonnes d'oignons et de pommes de terre, pour limiter les importations de ces denrées.

"J'ai constaté que la plupart de ces produits, notamment les pommes de terre et les oignons, sont encore importés. Pour aller plus loin, nous allons construire des chambres froides à partir de l'année prochaine afin de pouvoir stocker entre 20.000 et 40.000 tonnes à Touba", a-t-il déclaré.

Le ministre s'exprimait lors d'une visite dans la ville religieuse, en prélude au Grand Magal de Touba prévu le 13 août.

"Ces infrastructures permettront à terme de réduire considérablement les importations et favoriser la conservation des productions locales, contribuant ainsi à la stabilisation du marché", a-t-il souligné.

Dr Serigne Guèye Diop a également annoncé la création d'une zone industrielle à Touba, "qui devrait générer au moins 50 000 emplois et dynamiser l'économie locale".

Évoquant la situation du marché, à quelques jours du Magal, il s'est félicité de la disponibilité des produits de grande consommation, comme l'oignon et la pomme de terre. Il a assuré que plus de 2 000 tonnes sont déjà stockées, soit "un volume supérieur à celui de l'année précédente".

"La pomme de terre est vendue à 9 000 francs CFA le sac et l'oignon aux alentours de 7 500 francs CFA", a-t-il indiqué, jugeant ces prix abordables.

Concernant le sucre, le ministre a également assuré que le marché est bien approvisionné, grâce à la libéralisation des importations, notant une tendance baissière des prix par rapport au tarif homologué.

Serigne Guèye Diop a invité les commerçants à respecter les prix fixés par les autorités. Il a annoncé, à cet effet, le déploiement de brigades de contrôle, en plus de volontaires de la consommation, pour veiller au respect de la qualité, de la quantité et des prix des produits.