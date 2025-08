Sénégal: Vers la décentralisation du processus d'obtention du FRA (secrétaire d'Etat)

Tambacounda — Le secrétaire d'Etat au développement des PME et PMI, Ibrahima Thiam, a annoncé, lundi, à Tambacounda (est), la mise en oeuvre prochaine d'un programme visant la décentralisation du processus pour l'obtention du FRA, l'autorisation de fabrication et de mise en vente, de manière à en faire bénéficier un plus grand nombre d'acteurs.

"Dans cette stratégie, il y a un programme FRA pour tous qu'on va mettre en oeuvre prochainement. On va essayer de voir comment décentraliser l'autorisation FRA, comment renfoncer les services techniques du ministère de l'Industrie et du Commerce, notamment à travers le laboratoire qui intervient dans ce domaine", a-t-il déclaré.

M. Thiam s'exprimait à l'ouverture d'un atelier régional sur la Stratégie nationale de promotion et de développement des PME et PMI, en présence de l'adjoint au gouverneur de Tambacounda chargée du développement, Diarryatou Ndiaye, du préfet du département et de plusieurs acteurs du commerce local.

Il a annoncé des mesures visant à mettre au fin au monopole des laboratoires intervenant dans la délivrance du FRA, en vue d'augmenter les chances du secteur privé d'intervenir dans la mise en service de ce document.

Ibrahima Thiam a assuré également que des programmes, projets et réformes seront mis en oeuvre, pour apporter des solutions idoines aux problèmes de formalisation, de fiscalité et d'équipement auxquels sont confrontés les PME et PMI dans la région de Tambacounda.

Il a promis également de trouver des solutions aux problèmes de stockage et de conservation, d'efficacité des structures d'accompagnement, d'accès aux marchés, au foncier, au financement et à la problématique de la garantie.

"L'Etat est en train de renforcer le contenu local par rapport aux entreprises qui évoluent dans la zone, et on va mettre tout en oeuvre avec des programmes harmonisés et simplifiés avec l'intervention de tous les parties prenantes des services techniques du ministère, pour renforcer la compétitivité de ce pôle économique" de l'est du Sénégal, a conclu le secrétaire d'État au développement des PME et PMI.